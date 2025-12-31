Конец эпохи компромиссов и успех в любви: астрологи прогнозируют Весам год кардинальных изменений

Гороскоп на год для Весов / © ТСН.ua

Весы – знак баланса и гармонии, но в 2026 году звезды советуют склонить чашу весов в свою пользу. Это год, когда вы перестанете искать компромиссы в ущерб себе.

Основной месседж года: ваша идентичность больше не привязана к тому, чтобы быть милым для всех. Вы меняете версию себя, которая пыталась всем угодить, на более решительную и прямую личность.

Любовь и отношения: время взросления

Это важнейшая область года. 13 февраля суровый Сатурн входит в знак Овна – ваш сектор партнерства. Это самый выдающийся транзит для вашей личной жизни за многие годы.

Конец иллюзий: Сатурн не терпит поверхностности. Эра легких, но пустых отношений заканчивается. Вы будете строить связи, основанные на реальности и взаимоуважении.

Для тех, кто в паре: Серьезная энергия Сатурна может прибавить вес отношениям, но это дар. Здоровые отношения – это не отсутствие конфликтов, а зрелость их разрешать. Февраль – время для важных разговоров о общем будущем.

Для одиноких: Любовная бомбардировка и низкие стандарты больше не для вас. Во второй половине года, когда Юпитер войдет в ваш социальный сектор, высока вероятность встретить любовь через друзей. Этот человек может быть старше или просто очень «заземленным».

Карьера и деньги: свобода и связи

В профессиональном плане 2026 пройдет под знаком визионерства. Вы устали от рутины и ищете работу, расширяющую сознание.

Инновации: В апреле Уран входит в Близнецы, что может вызвать желание резко изменить сферу деятельности на дающую больше свободы, или начать ездить в командировку. Если работа не дает гибкости – ищите новую.

Финансы: Деньги и довольство будут приходить через социальные связи и нетворкинг. Ваши знакомые дадут вам шанс показать свои таланты.

Осторожно: В октябре-ноябре Венера будет ретроградной в секторе денег. Это пора пересмотреть затраты и отказаться от импульсивной «шоппинг-терапии».

Здоровье: тишина лечит

Главная задача в году – регуляция нервной системы. Из-за активной социальной жизни будет возникать соблазн успеть повсюду, но телу будут необходимы моменты полной тишины для перезарядки.

Лучшие физические практики для вас в 2026 году — фокусирующиеся на дыхании и балансе, например, пилатес или тай-чи.

Календарь удачи

Астрологи выделили ключевые периоды года18:

Лучшие месяцы:

Апрель: Полнолуние в вашем знаке (1 апреля) покажет результаты вашего личностного роста.

Август Венера входит в ваш знак, делая вас магнетически привлекательными. Лучшее время для новых возможностей.

Октябрь: Молодой человек в Весах (10 октября) — идеальный момент, чтобы загадать желания, касающиеся исключительно вашего счастья.

Периоды турбулентности:

Февраль: Сатурн изменяет знак, а солнечное затмение может принести чувство бремени ответственности.

Июль: Ретроградный Меркурий может тормозить карьерные планы.

Октябрь/ноябрь: Ретроградная Венера заставит пересмотреть ценности. Избегайте кардинальных изменений внешности в это время

