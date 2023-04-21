Контрнаступление ВСУ: таролог назвала самые благоприятные даты в апреле-мае

Провидица считает, что уже сейчас у ВСУ есть все необходимое для успешных действий по отвоеванию оккупированных территорий.

Известная таролог Людмила Хомутовская утверждает, что контрнаступательные действия ВСУ уже в ближайшее время имеют хорошие шансы на успех и назвала самые благоприятные даты.

Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

“У нас есть абсолютно все. Мы ждем конкретного подходящего момента. Там бесконечная разведка, бесконечное составление и анализ информации. В самый выгодный момент мы пойдем. Сейчас есть все”, — уверяет провидица.

Также она предвидела две лучшие даты, оптимальные для украинских военных, которые будут отвоевывать оккупированные территории.

“Очень хорошая дата – 28 апреля, когда эмоциональное состояние стабильное и видение того, к чему мы идем. Еще одна хорошая дата – 1 мая, когда накоплено все. У нас изменится энергия, и будет очень легко. Это время новых начинаний", - утверждает Хомутовская.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, оптимистический сценарий предполагает, что война в Украине может закончиться уже в 2023 году, однако из-за ряда различных факторов ситуация может измениться.

Читайте также: