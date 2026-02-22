"Контроля уже нет": что происходит в Покровске — оценка военного обозревателя

Покровск / © Associated Press

Реклама

В самом Покровске Донецкой области украинские силы больше не осуществляют полноценный контроль, боевые действия переместились на окраины и подходы к городу.

Такое мнение высказал военный обозреватель Богдан Мирошников .

По его словам, в городе остаются лишь малые пехотные группы ВСУ, однако их действия носят рейдовый характер — без закрепления и удержания позиций, зданий или территорий.

Реклама

Основные боевые столкновения продолжаются преимущественно в окрестностях и подступах к Покровску, но уже не в самом городе. Мирошников отмечает, что ситуация в этих направлениях несколько улучшилась по сравнению с периодом двухмесячной давности.

В частности, по его оценке, противник больше не может проникать вглубь украинских боевых порядков целыми сводными ротами, как это происходило ранее.

В то же время главные бои по-прежнему ведутся в районах Родинского, Светлого и Гришиного. Там, по словам обозревателя, сохраняется тенденция к ухудшению ситуации из-за значительного преимущества противника в личном составе и средствах поражения, за исключением дронов.

Официальные комментарии от Генерального штаба ВСУ относительно этой оценки пока не обнародованы.

Реклама

Ранее сообщалось, что ситуация в районе Покровска Донецкой области приближается к критической и продолжает ухудшаться .

Мы ранее информировали, что на Покровско-Мирноградском направлении идет оборонительная операция, русские войска усиливают атаки на южных окрестностях городов .