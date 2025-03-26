Коридор затемнений 14 — 29 марта 2025: что означает этот период с точки зрения астрологии, эзотерики, астрономии

Этот коридор затемнений открывает пространство для глубинной трансформации, где старые сценарии завершаются, а новые пути только формируются.

Коридор затемнений 14–29 марта 2025 года – это мощный и многослойный период, имеющий глубокое значение с разных точек зрения: астрологической, эзотерической и астрономической.

Коридор затемнений — это промежуток между лунным затмением 14 марта (полутеневое, в знаке Девы) и солнечным затмением 29 марта (полное, в знаке Овна).

Затемнения происходят тогда, когда Солнце, Луна и Земля выравниваются в одну линию, и это указывает на особую геометрию в системе Земля-Луна-Солнце. Такой период происходит несколько раз в год и длится около двух недель.

Коридор затемнений 14 — 29 марта 2025: астрология

Астрологически затемнение – это кармические точки поворота.

Лунное затмение 14 марта в Деве акцентирует тему здоровья, порядка, очищения, служения. Оно помогает увидеть, что нужно отпустить.

Солнечное затмение 29 марта в Овне запускает новый этап – это энергия начинаний, действий, личного выбора и силы воли.

Оба затемнения активируют узлы Луны, что связано с личной и коллективной кармой. То, что начинается или завершается в это время, может оказать длительное влияние (до 6 месяцев).

Коридор затемнений 14 — 29 марта 2025: астрология

С точки зрения эзотерики, коридор затемнений – это "портал преобразований".

Это время, когда тонкие планы ближе к нашей реальности, а занавес между подсознательным и сознательным более тонкий. В этот период:

Активизируются пророческие сны, интуиция, синхрония.

Важно работать со светом и тенью: осознавать, исцелять, прощать.

Любые ритуалы очищения, медитации, аффирмации имеют большую силу.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

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