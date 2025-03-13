Коридор затемнений 14 — 29 марта 2025 года: особенности периода и что стоит сделать

В марте 2025 г. начинается мощный коридор затемнений, который будет влиять на все сферы жизни. Лунное затмение 14 марта в Деве будет освещать вопросы порядка, здоровья, самодисциплины и анализа прошлых ошибок. Солнечное затмение 29 марта в Овне станет толчком к новым начинаниям, решительности и смелым изменениям. В этот период могут обостриться кармические уроки, старые ситуации будут возвращаться, чтобы их окончательно решить. Это время трансформации, когда внутренние перемены ведут к новым возможностям.

Что следует сделать с точки зрения эзотерики:

Завершить старые дела, которые долго откладывались, особенно касающиеся здоровья, финансов и повседневных обязательств.

Провести анализ своих привычек и образа жизни, избавиться от разрушительных паттернов и излишнего балласта.

Обратить внимание на очищение – как физическое (детокс, порядок в доме), так и энергетическое (медитации, работа с рунами или картами, избавление от негатива).

Отказаться от импульсивных решений, ведь затемнения искажают восприятие реальности, провоцируя эмоциональные всплески.

Избегать важных юридических соглашений и финансовых вложений, если они крайне необходимы.

Работать с афирмациями для внутреннего равновесия и осознания своих истинных желаний.

Совершать ритуалы на закрытие прошлого и подготовку к новому этапу. Подходят свечные практики, записи намерений, обряды с водой и землей.

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В дни затемнений не проводить серьезных магических практик, которые могут оказать необратимое влияние, поскольку энергия этого периода нестабильна.

Прислушиваться к своим ощущениям и знакам, которые будет подсказывать Вселенная, – они могут указывать на будущие пути развития.

Этот период может быть непростым, но при правильном подходе он поможет освободиться от лишнего и подготовить почву для новых возможностей.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

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