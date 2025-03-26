Коридор затемнений 14 — 29 марта 2025 года: три медитации для новых преобразований

Коридор затемнений с 14 по 29 марта 2025 года – это период глубинных внутренних изменений, очистки и обновления.

Коридор затемнений с 14 по 29 марта 2025 года – мощный период трансформаций, когда Вселенная буквально открывает двери для перемен. Это время, когда мы можем проститься с тем, что больше не служит и сознательно пригласить новое. В этот период особенно полезны медитации, которые помогут сохранить эмоциональное равновесие, настроиться на внутренние процессы и поддержать себя в преобразованиях.

Медитация "Увольнение"

Цель отпустить прошлое, эмоциональные привязки, внутренние ограничения.

Как практиковать:

Сядьте удобно, закройте глаза, дышите медленно. Представьте перед собой пламя или реку. Визуализируйте образы, ситуации, людей, которые вы хотите отпустить. Представьте, как вы отдаете их огню или пускаете по течению. Повторяйте о себе: " Я отпускаю все, что уже выполнило свою миссию в моей жизни. Я освобождаю простор для нового".

Медитация "Точка тишины"

Цель: добиться внутреннего равновесия, соединиться с центром своей силы.

Как практиковать:

Включите спокойную музыку или останьтесь в тишине. Сосредоточьтесь на дыхании: 4 секунды вдох – 4 секунды пауза – 4 секунды выдох – 4 секунды пауза. Представьте, как энергия Земли поднимается через вас, а энергия Космоса – входит через макушку. Почувствуйте, как вы становитесь точкой света между Небом и Землей. Побудьте в этом состоянии 10-15 минут.

Медитация "Новое рождение"

Цель: проявить новое намерение, запустить трансформацию.

Как практиковать:

Зажгите свечу или сядьте у окна на рассвете. Вспомните, что вы хотите пригласить нового в свою жизнь. Визуализируйте себя уже в этом новом состоянии – в новом качестве, с новым видением. Почувствуйте благодарность и скажите: " Я выбираю обновление. Я открыт к новым возможностям. Я доверяю жизни"

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

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