Коридор затемнений 14 — 29 марта 2025 года: три медитации для новых преобразований

Коридор затемнений с 14 по 29 марта 2025 года – это период глубинных внутренних изменений, очистки и обновления.
Коридор затемнений с 14 по 29 марта 2025 года – мощный период трансформаций, когда Вселенная буквально открывает двери для перемен. Это время, когда мы можем проститься с тем, что больше не служит и сознательно пригласить новое. В этот период особенно полезны медитации, которые помогут сохранить эмоциональное равновесие, настроиться на внутренние процессы и поддержать себя в преобразованиях.
Медитация "Увольнение"
Цель отпустить прошлое, эмоциональные привязки, внутренние ограничения.
Как практиковать:
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Сядьте удобно, закройте глаза, дышите медленно.
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Представьте перед собой пламя или реку.
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Визуализируйте образы, ситуации, людей, которые вы хотите отпустить.
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Представьте, как вы отдаете их огню или пускаете по течению.
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Повторяйте о себе: " Я отпускаю все, что уже выполнило свою миссию в моей жизни. Я освобождаю простор для нового".
Медитация "Точка тишины"
Цель: добиться внутреннего равновесия, соединиться с центром своей силы.
Как практиковать:
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Включите спокойную музыку или останьтесь в тишине.
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Сосредоточьтесь на дыхании: 4 секунды вдох – 4 секунды пауза – 4 секунды выдох – 4 секунды пауза.
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Представьте, как энергия Земли поднимается через вас, а энергия Космоса – входит через макушку.
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Почувствуйте, как вы становитесь точкой света между Небом и Землей.
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Побудьте в этом состоянии 10-15 минут.
Медитация "Новое рождение"
Цель: проявить новое намерение, запустить трансформацию.
Как практиковать:
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Зажгите свечу или сядьте у окна на рассвете.
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Вспомните, что вы хотите пригласить нового в свою жизнь.
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Визуализируйте себя уже в этом новом состоянии – в новом качестве, с новым видением.
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Почувствуйте благодарность и скажите: " Я выбираю обновление. Я открыт к новым возможностям. Я доверяю жизни"
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.
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