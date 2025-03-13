Коридор затемнений 14 – 29 марта 2025: нюансы периода и что категорически запрещено делать

Коридор затемнений 14-29 марта 2025 года начнется лунным затмением в Деве 14 марта, которое обострит вопросы порядка, здоровья, обязанностей и нерешенных проблем прошлого. Солнечное затмение в Овне 29 марта откроет энергетический портал для новых начинаний, однако из-за нестабильности этого времени резкие изменения могут иметь непредсказуемые последствия. Затемнения усиливают кармические воздействия, подталкивают к трансформациям, но также могут вызвать хаос, если не соблюдать осторожность в своих действиях.

Что категорически запрещено делать с точки зрения эзотерики:

Проводить любые магические ритуалы на привлечение (любовь, деньги, удачу), ведь затемнения вносят искажения в потоки энергии и результаты могут быть противоположными ожидаемым.

(любовь, деньги, удачу), ведь затемнения вносят искажения в потоки энергии и результаты могут быть противоположными ожидаемым. Привлекать привороты, отвороты, порчу или любое другое влияние на чужую волю – в этот период кармический отклик приходит очень быстро и может иметь разрушительные последствия.

– в этот период кармический отклик приходит очень быстро и может иметь разрушительные последствия. Делать важные жизненные шаги на эмоциях – решения, принятые во время затемнений, часто оказываются ошибочными, поэтому следует избегать импульсивных поступков.

– решения, принятые во время затемнений, часто оказываются ошибочными, поэтому следует избегать импульсивных поступков. Проводить сложные энергетические практики и инициации , особенно связанные с подключением к новым энергетическим каналам, поскольку их влияние может быть нестабильным.

, особенно связанные с подключением к новым энергетическим каналам, поскольку их влияние может быть нестабильным. Обращаться к гадалкам и экстрасенсам – полученные предсказания могут быть неточные или даже деструктивные, поскольку информационные потоки затемнены.

– полученные предсказания могут быть неточные или даже деструктивные, поскольку информационные потоки затемнены. Разрывать или резко завершать важные отношения – эмоции в это время обострены, и решения, принимаемые под их влиянием, могут привести к ненужным потерям.

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Переходить на новую работу, открывать бизнес или брать большие кредиты – энергетика затемнений неустойчива, и такие начинания могут принести больше проблем, чем пользы.

– энергетика затемнений неустойчива, и такие начинания могут принести больше проблем, чем пользы. Вовлекаться в конфликты и выяснять отношения – любые споры в этот период могут иметь долгосрочные последствия, которые сложно будет исправить.

– любые споры в этот период могут иметь долгосрочные последствия, которые сложно будет исправить. Пытаться резко изменить свою судьбу или насильственно ускорять события – лучше позволить процессам идти по естественному пути, наблюдать и делать выводы, а не действовать в состоянии хаоса.

– лучше позволить процессам идти по естественному пути, наблюдать и делать выводы, а не действовать в состоянии хаоса. Находиться в местах с сильной отрицательной энергетикой – кладбища, места катастроф, больницы и зоны конфликтов могут негативно повлиять на эмоциональное и физическое состояние.

Затемнение – это период, когда Вселенная сама корректирует события, поэтому лучшее, что можно сделать – это наблюдать, анализировать и готовиться к изменениям, но без резких движений.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

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