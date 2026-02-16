- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 217
- Время на прочтение
- 2 мин
Коридор затмений 17 февраля — 3 марта открывает "роковую дверь": кого судьба резко развернет и кому повезет
Уже 17 февраля стартует коридор затмений — период, который астрологи называют временем судьбоносных решений, возвращения прошлого и резких жизненных поворотов.
С 17 февраля по 3 марта продолжается так называемый коридор затмений — промежуток между затмениями, который в популярной астрологии считают точкой перезагрузки жизненных сценариев. Именно в это время, по наблюдениям астрологов, неожиданно завершаются старые истории и начинаются новые.
Кого судьба может резко «развернуть»
Сильнее всего коридор затмений может повлиять на представителей Близнецов, Девы, Стрельца и Рыб.
У этих знаков возможны:
резкие изменения в отношениях
новости о работе
переезды или изменение планов
возвращение людей из прошлого
Астрологи отмечают: если в жизни давно назревало решение, именно сейчас оно может реализоваться без промедления.
Также переломный период будет для тех, кто:
стоит на пороге смены работы
переживает кризис в отношениях
планирует большие финансовые шаги
чувствует «застой» в жизни
Коридор затмений часто выносит на поверхность темы, которые человек игнорировал.
Кому повезет в этот период
По астрологическим прогнозам, положительные изменения могут почувствовать:
те, кто заканчивает старые проекты
люди, готовые отпустить прошлое
те, кто давно планировал новый старт
Для них период может стать толчком к обновлению и освобождению от лишнего.
Что лучше не делать в коридор затемнений
Астрологи советуют быть осторожными с:
импульсивными увольнениями
резкими разрывами отношений
большими финансовыми рисками
конфликтами и ультиматумами
Эмоции в это время могут быть обостренными, а решения — слишком резкими.
Что следует сделать
Период подходит для:
завершение старых дел
генерального «расхламления» жизни
переоценки целей
внутренней работы над собой
Многие именно в такие периоды осознают, куда двигаться дальше.
В то же время важно помнить, что астрология не имеет научного подтверждения, а жизненные решения следует принимать взвешенно.
Коридор затмений — это не о страхе, а об изменениях. Для кого-то он закроет старую дверь, а для кого-то — откроет новую. И именно от готовности принять эти повороты зависит, куда приведет этот период.