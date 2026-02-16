Коридор затмений 17 февраля — 3 марта открывает "роковую дверь": кого судьба резко развернет и кому повезет

Коридор затмений / © ТСН.ua

С 17 февраля по 3 марта продолжается так называемый коридор затмений — промежуток между затмениями, который в популярной астрологии считают точкой перезагрузки жизненных сценариев. Именно в это время, по наблюдениям астрологов, неожиданно завершаются старые истории и начинаются новые.

Кого судьба может резко «развернуть»

Сильнее всего коридор затмений может повлиять на представителей Близнецов, Девы, Стрельца и Рыб.

У этих знаков возможны:

резкие изменения в отношениях

новости о работе

переезды или изменение планов

возвращение людей из прошлого

Астрологи отмечают: если в жизни давно назревало решение, именно сейчас оно может реализоваться без промедления.

Также переломный период будет для тех, кто:

стоит на пороге смены работы

переживает кризис в отношениях

планирует большие финансовые шаги

чувствует «застой» в жизни

Коридор затмений часто выносит на поверхность темы, которые человек игнорировал.

Кому повезет в этот период

По астрологическим прогнозам, положительные изменения могут почувствовать:

те, кто заканчивает старые проекты

люди, готовые отпустить прошлое

те, кто давно планировал новый старт

Для них период может стать толчком к обновлению и освобождению от лишнего.

Что лучше не делать в коридор затемнений

Астрологи советуют быть осторожными с:

импульсивными увольнениями

резкими разрывами отношений

большими финансовыми рисками

конфликтами и ультиматумами

Эмоции в это время могут быть обостренными, а решения — слишком резкими.

Что следует сделать

Период подходит для:

завершение старых дел

генерального «расхламления» жизни

переоценки целей

внутренней работы над собой

Многие именно в такие периоды осознают, куда двигаться дальше.

В то же время важно помнить, что астрология не имеет научного подтверждения, а жизненные решения следует принимать взвешенно.

Коридор затмений — это не о страхе, а об изменениях. Для кого-то он закроет старую дверь, а для кого-то — откроет новую. И именно от готовности принять эти повороты зависит, куда приведет этот период.