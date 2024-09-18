Коридор затемнений 18 сентября-2 октября 2024 года: что категорически запрещено в этот период

Коридор затемнений обеспечивает мощную возможность для самопознания и преобразования, однако его интенсивная энергетика может также спровоцировать неразбериху и трудности.
Коридор затемнений, который продлится с 18 сентября по 2 октября 2024 года, является временем повышенной интенсивности энергетических воздействий. Этот период между солнечным и лунным затмением создает благоприятные условия для глубоких внутренних изменений и саморефлексии. Энергетическое влияние коридора затемнений усиливает подсознательные процессы, интуицию и позволяет лучше понять внутренние конфликты и потребности. Это также время для завершения старых дел и очищения от того, что больше не служит вашему развитию.
Что категорически запрещено
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Не начинать новые важные проекты. Во время коридора затемнений не рекомендуется начинать новые долгосрочные проекты или заключать большие сделки, поскольку энергии этого периода могут вызвать непредвиденные трудности или задержки.
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Не игнорировать внутренние сигналы. Игнорирование своих интуитивных подсказок и подсознательных сигналов может привести к неправильным решениям и негативным последствиям. Важно прислушиваться к собственным ощущениям и мыслям, чтобы лучше ориентироваться в период глубинных перемен.
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Не поддаваться эмоциональным всплескам. В этот период может быть повышена чувствительность к эмоциональным и психическим нагрузкам. Постарайтесь избегать конфликтов и эмоциональных крайностей, поскольку они могут усугубить стресс и отрицательно повлиять на ваше самочувствие.
Коридор затемнений является временем для внутренней работы и очищения, поэтому важно использовать этот период для саморефлексии и подготовки к новым этапам жизни.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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