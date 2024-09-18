Коридор затемнений 18 сентября-2 октября 2024 года: что категорически запрещено в этот период

Коридор затемнений обеспечивает мощную возможность для самопознания и преобразования, однако его интенсивная энергетика может также спровоцировать неразбериху и трудности.

Коридор затемнений, который продлится с 18 сентября по 2 октября 2024 года, является временем повышенной интенсивности энергетических воздействий. Этот период между солнечным и лунным затмением создает благоприятные условия для глубоких внутренних изменений и саморефлексии. Энергетическое влияние коридора затемнений усиливает подсознательные процессы, интуицию и позволяет лучше понять внутренние конфликты и потребности. Это также время для завершения старых дел и очищения от того, что больше не служит вашему развитию.

Что категорически запрещено

Не начинать новые важные проекты. Во время коридора затемнений не рекомендуется начинать новые долгосрочные проекты или заключать большие сделки, поскольку энергии этого периода могут вызвать непредвиденные трудности или задержки. Не игнорировать внутренние сигналы. Игнорирование своих интуитивных подсказок и подсознательных сигналов может привести к неправильным решениям и негативным последствиям. Важно прислушиваться к собственным ощущениям и мыслям, чтобы лучше ориентироваться в период глубинных перемен. Не поддаваться эмоциональным всплескам. В этот период может быть повышена чувствительность к эмоциональным и психическим нагрузкам. Постарайтесь избегать конфликтов и эмоциональных крайностей, поскольку они могут усугубить стресс и отрицательно повлиять на ваше самочувствие.

Коридор затемнений является временем для внутренней работы и очищения, поэтому важно использовать этот период для саморефлексии и подготовки к новым этапам жизни.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.