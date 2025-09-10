Коридор затемнений 2025: гороскоп для всех знаков зодиака

Коридор затемнений / © ТСН.ua

Коридор затемнений — это промежуток между двумя затемнениями (солнечным и лунным), который длится примерно 2–3 недели. Энергетика этого времени активирует глубинные процессы нашей жизни: завершаются старые истории, открываются новые возможности. У многих людей возникает чувство судьбоносных событий.

Коридор затемнений продлится с 7 по 21 сентября 2025 года. Это будет период усиленных трансформаций, кармических событий и переосмысления жизненных решений.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп для всех знаков зодиака

Овен

Пора подводить итоги. Вам придется посмотреть свои планы на будущее. Важно бездействовать импульсивно.

Телец

Материальные вопросы выходят на первый план. Взвешивайте каждый расход и избегайте рисковых инвестиций.

Близнецы

Отношения с людьми могут быть испытанием. Важно не торопиться с выводами, а больше слушать.

Рак

Фокус на здоровье и внутренний баланс. Не перегружайте себя и уделите время отдыха.

Лев

Изменения в личной жизни неизбежны. Они могут касаться как романтики, так и творчества.

Дева

Коридор затемнений подтолкнет к переосмыслению семейных вопросов. Возможны изменения в жилище или быту.

Весы

Коммуникации становятся ключевыми. Возможны новые сделки, важные встречи, обучение.

Скорпион

Финансы и самоценность на переднем плане. Вы можете ощутить необходимость изменить источники дохода.

Стрелец

Коридор затемнений заденет ваши личные цели. Вы как бы обновляете свой курс и строите новый образ.

Козерог

Необходимость отпустить прошлое станет очевидной. Важно разобраться со страхами и завершить «висяки».

Водолей

Возможны изменения в кругу друзей или в профессиональных сообществах. Появятся новые знакомства, которые окажут влияние на будущее.

Рыбы

Карьера выходит в центр внимания. Вас могут ждать новые предложения или изменения в статусе.

Астрологи советуют в коридоре затемнений избегать резких решений, беречь силы и быть готовыми к трансформациям. Это время, когда Вселенная помогает завершить старое и открыть дверь в новое.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

