Коридор затемнений: астролог рассказал, чего не следует делать в этот период

Решения в эти дни могут изменить вашу жизнь.

Коридор затемнений начался 14 октября и завершится 28 октября лунным затмением. По мнению астрологов, этот коридор имеет важное значение.

Об этом в эфире Завтрака с 1+1 рассказал эксперт по астрологии, мастер фэн-шуй Давид Векуа.

“14 октября – солнечное затмение, 28 октября – лунное затмение. Когда эти два затмения расположены так близко, это называется коридором затмений. То есть рядом два астрономических события с сильным влиянием на энергетику человека”, — сказал он.

Чего не стоит делать в этот период

“Во время коридора затемнений у нас немного искривленное сознание. К своим идеям в этот период нужно относиться критично. Потому что сознание нестабильно в настоящее время”, — отметил эксперт.

Во время коридора затмений не стоит:

импульсивно принимать важные решения;

переезжать;

разводиться;

изменять работу или договоренности;

решать важные финансовые вопросы.

На кого больше влияет коридор затемнений?

Давид Векуа заметил, что коридор затемнений влияет на всех.

“Но солнечное затмение больше влияет на мужчин, потому что Солнце отвечает за сознание, а Луна – за подсознание. То есть положение Луны влияет на приливы и отливы океана на планете. А мы на 80% состоим из воды, поэтому все это нас очень влияет», — подчеркнул он.

“Мы физически не видим этого влияния, но чувствуем его, потому что оно очень мощное. Лунное затмение больше влияет на женщин, потому что женщины часто руководствуются подсознательными, они более интуитивны. А мужчины больше сконцентрированы на общей логике», – рассказал мастер фэн-шуй.

Как "безболезненно" пройти коридор затемнений?

Давид Векуа советует меньше внешней активности, потому что можно совершить больше ошибок.

Чтобы "безболезненно" пройти коридор затемнений:

расслабьтесь;

больше отдыхайте;

вкуснее ешьте;

больше спите;

уделяйте внимание самочувствию.

К своим идеям нужно относиться критически, но они могут быть гениальными, подытожил эксперт.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ко всем своим идеям нужно относиться критически! Коридор затемнения диктует свои условия

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ранее мы писали о детальном и точном гороскопе Таро на период затемнений осенью 2023 года для всех знаков зодиака.

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