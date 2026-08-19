Коридор затемнений может вернуть прошлое: кому следует ждать неожиданную встречу

Коридор затемнений / © ТСН.ua

Реклама

Коридор затемнений, начавшийся после солнечного затмения 12 августа, продлится до частичного лунного затмения 28 августа.

В астрологической традиции этот период часто описывается как время завершения старых циклов и пересмотра прошлого. Особенно интересной может стать вторая половина августа.

Реклама

С 20 по 23 августа Солнце проходит вблизи Южного лунного узла. В астрологии Южный узел символически связывают с прошлым, приобретенным опытом, старыми моделями поведения и ситуациями, требующими завершения.

Реклама

Поэтому в этот период могут неожиданно напомнить о себе люди или события, о которых вы давно не думали.

Однако возвращение прошлого не обязательно означает, что его следует вернуть в свою жизнь.

Может написать человек, с которым давно не общались

Одним из наиболее очевидных проявлений такого периода может стать неожиданное сообщение.

Бывший партнер, давний друг, знакомый или человек, с которым общение когда-то оборвалось без окончательной точки, может вдруг снова появиться.

Реклама

Иногда это будет обычное «Как ты?», иногда попытка восстановить отношения или наконец поговорить о том, что осталось невысказанным.

В эзотерической традиции такие встречи в коридоре затмений часто воспринимают как возможность завершить незакрытую историю.

Но это не означает, что каждый вернувшийся человек является «судьбой».

Могут повториться старые ситуации

Прошлое иногда возвращается не в виде конкретного человека.

Реклама

Вы можете заметить, что снова оказались в очень знакомой ситуации.

К примеру, новый партнер ведет себя почти так же, как предыдущий.

На работе возникает конфликт, похожий на тот, который уже происходил несколько лет назад.

Или вы снова соглашаетесь на то, что раньше уже приносило разочарование.

В таком случае полезнее спросить не «почему это снова со мной происходит?», а:

"Что на этот раз я могу сделать иначе?"

Именно повторение старого сценария иногда помогает увидеть собственное поведение гораздо четче.

Может вернуться старая мечта

Коридор затемнений не обязательно возвращает только проблемы.

Во второй половине августа может напомнить о себе дело, которое вы когда-либо любили.

Старая профессиональная идея.

Творческий замысел.

Обучение, которое так и не приступили.

Город, в который давно хотелось уехать.

Или желание, от которого человек отказался не потому, что перестал его хотеть, а потому, что тогда ему не было возможностей.

Иногда прошлое возвращается для получения второго шанса.

Могут сниться люди из прошлого

В периоды сильного эмоционального напряжения люди часто вспоминают прошедшие действия.

Поэтому во снах могут появляться бывшие партнеры, друзья, старые места или ситуации, о которых человек давно сознательно не думал.

В эзотерической традиции такие сны могут рассматриваться как символ незавершенных эмоциональных процессов.

Но не стоит воспринимать сон о бывшем человеке как обязательном предвидении его возвращения.

Иногда это лишь способ психики разработать собственные воспоминания и чувства.

Старые вещи могут вдруг потерять значение

Есть и противоположный сценарий.

То, что раньше вызвало сильные эмоции, может вдруг перестать вызывать их.

Вы можете увидеть фотографию человека из прошлого и понять, что больше ничего к нему не чувствуете.

Вернуться к старому месту и заметить, что оно уже не имеет той силы.

Или получить возможность, о которой когда-то очень мечтали, и понять, что теперь хочется совсем другого.

Это тоже может быть завершением.

Не каждая незакрытая история нуждается в разговоре. Иногда достаточно понять, что она больше не управляет вашими решениями.

Каким знакам Зодиака следует быть особенно внимательными

Первое затмение этого августовского цикла произошло во Льве, а завершится он лунным затмением в Рыбах.

Поэтому особенно заметными изменения могут являться для представителей фиксированных и меняющихся знаков.

Львам прошлое может напомнить о старом представлении о себе. Возможно, придется решить, действительно ли они хотят вернуться к прежней цели.

Водолеям следует обратить внимание на партнерство. Возможно неожиданное появление человека, с которым остались нерешенные вопросы.

Тельцам старые темы могут вернуться через семью, дом или отношения с близкими.

Скорпионам – через карьеру, бывших коллег или профессиональный проект.

Ближе к лунному затмению 28 августа сильнее могут ощутить этот процесс Рыбы и Девы , особенно в вопросах отношений и собственных нужд.

Стоит ли возвращаться к прежним отношениям

Сам факт того, что человек появился во время коридора затмений, ничего не гарантирует.

В эзотерических интерпретациях иногда можно встретить идею о «кармических возвратах», однако гораздо полезнее оценивать не момент встречи, а то, изменилось ли что-нибудь в самих отношениях .

Спросите себя:

Почему эти отношения завершились?

Что изменилось с тех пор?

Изменилось ли поведение человека или только слова?

Чего я хочу сейчас?

И самое важное: возвращаюсь ли я к этой истории из-за настоящего желания или просто из-за ностальгии?

Не каждый возврат означает второй шанс

Коридор затемнений в популярной астрологии часто описывают драматично — как время «роковых встреч» и «кармических людей».

Однако гораздо интереснее смотреть на него как на символический период проверки прошлого.

Некоторые истории могут получить продолжение.

Другие вернутся только на короткое время, чтобы наконец завершиться.

А что-то, может быть, вообще не вернется снаружи. Просто однажды вы поймете, что больше не хотите возвращаться туда сами.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества и другие эзотерические практики не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация часто носит развлекательный характер, поэтому ее не следует воспринимать как инструмент принятия важных жизненных решений.

Напомним, что ранее мы писали о том, что это самое большое солнечное затмение почти за 30 лет: где Солнце исчезнет полностью и что увидят в Украине.

Новости партнеров