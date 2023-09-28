Коридор затемнений осенью 2023 года: что это за явление с точки зрения эзотерики

Коридор затемнения, или также известный как энергетический коридор, – это эзотерический термин, указывающий на период, когда солнечные и лунные затмения создают особые энергетические условия, которые могут влиять на духовное и эмоциональное состояние человека.

С точки зрения эзотерики коридор затемнения часто рассматривается как время возможного смещения сознания, повышения духовности, а также активирования определенных энергетических центров или чакр. Это время может быть использовано для глубокой медитации, внутреннего изучения и работы с энергиями.

Вот некоторые эзотерические концепции, связанные с коридором затмения:

Духовное пробуждение считается, что коридор затемнения может поддержать духовное пробуждение и развитие. Это может быть временем для поиска внутреннего света и духовной интроспекции. Активация чакр и энергетических центров : некоторые практики эзотерики связывают коридор затемнения с активацией различных энергетических центров, таких как чакры. При затемнении можно обращать внимание на различные чакры и работать с их энергиями. Энергетическая очистка и исцеление : Этот период может также использоваться для энергетической очистки и исцеления. Люди могут работать над удалением негативных энергий и блоков, мешающих их духовному развитию. Ритуалы и магия : некоторые практики магии используют коридор затемнения для проведения ритуалов, направленных на создание определенных намерений или осуществление магических действ.

Важно заметить, что это эзотерические концепции и убеждения, и у них нет научной основы. То есть подходите к ним с открытым умом и делайте то, что чувствуете как правильное для себя. Важно соблюдать принципы личной безопасности и соблюдать этические нормы, регулирующие ваши действия при работе с энергиями и духовным развитием.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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