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Коридор затемнений осенью 2023 года: три мощных эзотерических ритуала

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Коридор затемнений осенью 2023 года: три мощных эзотерических ритуала

Коридор затемнений – это важный период с точки зрения эзотерики. / Фото: ТСН.ua

Коридор затемнений с точки зрения эзотерики может быть важным временем для духовного развития, исцеления и энергетической работы.

Вот три важные ритуалы, которые вы можете рассмотреть для проведения во время коридора затмений.

  1. Ритуал очистки и защиты :

    • Создайте спокойную атмосферу в комнате, зажгите свечи и включите мягкую музыку.
    • Сядьте в удобном положении и сконцентрируйтесь на своем дыхании.
    • Представьте себя окруженным озаренным светом, постепенно очищающим вас от негативных энергий.
    • Проникнитесь ощущением защиты и безопасности и обратитесь к вашему внутреннему как к источнику силы и мудрости.

  2. Ритуал реализации намерений :

    • Исцелитесь на определенном духовном или личном намерении, которое вы хотите осуществить.
    • Запишите это намерение на листе бумаги и используйте символы или магические слова, которые усилят вашу интенцию.
    • Во время коридора затемнений используйте медитацию, чтобы сконцентрировать свое внимание на этом намерении и верить в его выполнение.
    • По окончании коридора затемнений спрячьте лист с вашим намерением на видном месте, чтобы напоминать себе о нем.

  3. Ритуал здоровья и исцеления :

    • Садитесь в комфортном положении, закройте глаза и посетите внутренний мир тела и души.
    • Представьте, как энергия из коридора затемнений проникает в вас и запускает процесс исцеления.
    • Во время этого ритуала можно использовать специальные мантры или аффирмации, направленные на лечение и восстановление вашего физического и энергетического состояния.

Эти ритуалы направлены на усиление ваших духовных интенций, исцеление и очищение энергий, а также создание положительных изменений в вашей жизни. Важно выполнять их с полным спокойствием и верой в их эффективность, если они соответствуют вашим верованиям и целям.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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Дата публикации
Просмотры
59
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