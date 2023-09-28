Коридор затемнений осенью 2023 года: три мощных эзотерических ритуала

Коридор затемнений с точки зрения эзотерики может быть важным временем для духовного развития, исцеления и энергетической работы.

Вот три важные ритуалы, которые вы можете рассмотреть для проведения во время коридора затмений.

Ритуал очистки и защиты : Создайте спокойную атмосферу в комнате, зажгите свечи и включите мягкую музыку.

Сядьте в удобном положении и сконцентрируйтесь на своем дыхании.

Представьте себя окруженным озаренным светом, постепенно очищающим вас от негативных энергий.

Проникнитесь ощущением защиты и безопасности и обратитесь к вашему внутреннему как к источнику силы и мудрости. Ритуал реализации намерений : Исцелитесь на определенном духовном или личном намерении, которое вы хотите осуществить.

Запишите это намерение на листе бумаги и используйте символы или магические слова, которые усилят вашу интенцию.

Во время коридора затемнений используйте медитацию, чтобы сконцентрировать свое внимание на этом намерении и верить в его выполнение.

По окончании коридора затемнений спрячьте лист с вашим намерением на видном месте, чтобы напоминать себе о нем. Ритуал здоровья и исцеления : Садитесь в комфортном положении, закройте глаза и посетите внутренний мир тела и души.

Представьте, как энергия из коридора затемнений проникает в вас и запускает процесс исцеления.

Во время этого ритуала можно использовать специальные мантры или аффирмации, направленные на лечение и восстановление вашего физического и энергетического состояния.

Эти ритуалы направлены на усиление ваших духовных интенций, исцеление и очищение энергий, а также создание положительных изменений в вашей жизни. Важно выполнять их с полным спокойствием и верой в их эффективность, если они соответствуют вашим верованиям и целям.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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