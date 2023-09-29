Коридор затемнений осенью 2023: гороскоп для всех знаков зодиака

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на период коридора затмений осенью 2023 года рассказывает, что Рыбам нужно открыть сердце, а Овнам – достойно работать.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на период затемнений осенью 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Достойно работайте и получите достойный результат. В отношениях ждите приятных сюрпризов. На работе следует проявить профессионализм.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Рыцарь мечей"

Смело учите на всех парах к избранной цели. В отношениях вы можете ранить близкого человека острым словом. В движении по карьерной лестнице не забывайте о стратегии.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Наслаждайтесь тем, что у вас есть. В отношениях сейчас можно расслабиться. Рабочие моменты не будут вызывать излишних хлопот.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Тройка мечей"

Остерегайтесь подлых людей. В любви посвятите день работе над отношениями. На работе остерегайтесь происков.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Девятка жезлов"

Не стоит запутываться в "трех соснах". В отношениях вы сами создаете себе проблемы. На работе следует преодолеть вызовы.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Двойка пентаклей"

Баланс – ваше ключевое слово. В отношениях следует уравновесить эмоции и рационализм. В карьерных вопросах задумайтесь над накоплением финансов.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Паж кубков"

Поработайте с вашими эмоциями. В любви перестаньте все взвешивать. На работе лишние чувства могут мешать вам.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Иерофант"

Умение договариваться – важная особенность. В отношениях следует выйти на новый уровень. А на работе внимательно перечитывайте подписываемые документы.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что предлагает вам жизнь. В отношениях может существовать чувство серости. На работе вам может стать скучно.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Страшный суд"

За свои слова и действия нужно отвечать. В любви могут появиться "грехи прошлого". На работе следует исправить прошлые ошибки.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Туз мечей"

Ум – ваше основное оружие. В отношениях проявите интеллектуальность. А решении рабочих вызовов – профессионализм.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Открывайте ваше сердце. Растворитесь на немного в отношениях. Отдайтесь со страстью работе.

Также читайте Коридор затемнений осенью 2023 года: что следует делать и как действия запрещены

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.