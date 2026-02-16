Коридор затемнений открывает "окно перемен": что можно делать в этот период и какие решения могут стать роковыми.

Коридор затемнений / © ТСН.ua

Коридор затемнений — это промежуток между двумя затемнениями, связывающимися в популярной астрологии с переломными событиями, завершением старых историй и запуском новых жизненных сценариев. Считается, что в настоящее время эмоции обостряются, а события развиваются быстрее обычного.

Сторонники астрологии убеждены: в коридор затемнений люди часто возвращаются к тем, которые долго откладывали — разговорам об отношениях, смене работы, переезде или важных финансовых шагах.

Что можно делать в коридор затемнений

Завершать старые дела

Это благоприятное время, чтобы закрыть незавершенные проекты или расставить все точки в продолжительных ситуациях.

Избавляться от лишнего

Расхламление пространства, отказ от вредных привычек или токсических связей может быть легче.

Анализировать свою жизнь

Период подходит для переоценки целей и планирования грядущего.

Отдыхать и замедляться

Уменьшение нагрузки помогает избежать эмоциональных решений.

Коридор затемнений: что можно делать и что категорически не советуют астрологи?

Импульсивные решения

Внезапные увольнения, разрывы или ультиматумы могут иметь длительные последствия.

Большие финансовые риски

Астрологи советуют не вкладывать значительные суммы и не брать кредиты без необходимости.

Конфликты и выяснение отношений "на эмоциях"

Сказанное в этот период может надолго повлиять на взаимоотношения.

Перегрузка себя работой

Истощение в это время чувствуется сильнее.

Почему этот период считают особым

В астрологической традиции коридор затемнений называют временем "очищение пространства", когда жизнь будто подталкивает человека отпустить старое. Именно поэтому у многих в этот период встречаются неожиданные встречи, новости или решения.

Коридор затемнений для кого-то становится турбулентным, а для кого-то – точкой обновления. Приверженцы астрологии советуют в это время не бояться перемен, но действовать взвешенно.

В то же время, следует помнить, что астрология не имеет научного подтверждения, а все важные решения лучше принимать, опираясь на реальные обстоятельства.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.