Коридор затемнений открывает "окно перемен": что можно делать в этот период и какие решения могут стать роковыми.
Период коридора затемнений астрологи считают временем резкие повороты судьбы, когда даже привычные решения могут иметь длительные последствия.
Коридор затемнений — это промежуток между двумя затемнениями, связывающимися в популярной астрологии с переломными событиями, завершением старых историй и запуском новых жизненных сценариев. Считается, что в настоящее время эмоции обостряются, а события развиваются быстрее обычного.
Сторонники астрологии убеждены: в коридор затемнений люди часто возвращаются к тем, которые долго откладывали — разговорам об отношениях, смене работы, переезде или важных финансовых шагах.
Что можно делать в коридор затемнений
Завершать старые дела
Это благоприятное время, чтобы закрыть незавершенные проекты или расставить все точки в продолжительных ситуациях.
Избавляться от лишнего
Расхламление пространства, отказ от вредных привычек или токсических связей может быть легче.
Анализировать свою жизнь
Период подходит для переоценки целей и планирования грядущего.
Отдыхать и замедляться
Уменьшение нагрузки помогает избежать эмоциональных решений.
Коридор затемнений: что можно делать и что категорически не советуют астрологи?
Импульсивные решения
Внезапные увольнения, разрывы или ультиматумы могут иметь длительные последствия.
Большие финансовые риски
Астрологи советуют не вкладывать значительные суммы и не брать кредиты без необходимости.
Конфликты и выяснение отношений "на эмоциях"
Сказанное в этот период может надолго повлиять на взаимоотношения.
Перегрузка себя работой
Истощение в это время чувствуется сильнее.
Почему этот период считают особым
В астрологической традиции коридор затемнений называют временем "очищение пространства", когда жизнь будто подталкивает человека отпустить старое. Именно поэтому у многих в этот период встречаются неожиданные встречи, новости или решения.
Коридор затемнений для кого-то становится турбулентным, а для кого-то – точкой обновления. Приверженцы астрологии советуют в это время не бояться перемен, но действовать взвешенно.
В то же время, следует помнить, что астрология не имеет научного подтверждения, а все важные решения лучше принимать, опираясь на реальные обстоятельства.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.