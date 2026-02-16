Коридор затемнений открывает период резких изменений: 5 ошибок, которые совершают почти все

Коридор затемнений / © ТСН.ua

Реклама

Период между затемнениями астрологи называют эмоционально напряженным и непредсказуемым. По их наблюдениям, в это время могут возвращаться старые ситуации, обостряться и возникать ощущение срочности решений.

Именно поэтому коридор затемнений часто становится моментом не только перемен, но и ложных шагов.

Ошибка №1: рубить с плеча

Импульсивные увольнения, разрывы отношений или ультиматумы – одна из самых распространенных ошибок. В период эмоционального напряжения человек может сказать или сделать то, о чем будет сожалеть.

Реклама

Ошибка №2: вкладывать большие суммы "на эмоциях"

Рискованные покупки, кредиты или инвестиции без холодного расчета могут оказаться неудачными. Астрологи советуют в это время не торопиться с финансовыми решениями.

Ошибка №3: возвращаться в токсическое прошлое

Бывшие партнеры или давние конфликты могут внезапно напомнить о себе. Важно различать: это шанс закрыть гештальт или повторение старого сценария.

Ошибка №4: игнорировать усталость

В коридор затемнений многие испытывают истощение. Перегрузка работой или отсутствие отдыха лишь усиливают эмоциональные реакции.

Ошибка №5: торопиться с судьбоносными решениями

Смена работы, переезд или большие жизненные шаги лучше хорошо взвесить. Спешка в этот период редко бывает лучшим советчиком.

Реклама

Что советуют астрологи вместо этого

Период считается благоприятным для:

завершение старых дел

очищение пространства и планов

внутреннего анализа

спокойной планировки будущего

Приверженцы астрологии отмечают: коридор затемнений — не о страхе, а о внимательности к себе и своим решениям. Для многих это время закрытия старых глав и подготовки к новому этапу.

В то же время, астрология не имеет научного подтверждения, поэтому все важные решения следует принимать взвешенно и опираясь на реальные обстоятельства.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.