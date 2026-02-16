- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 32
- Время на прочтение
- 2 мин
Коридор затемнений открывает период резких изменений: 5 ошибок, которые совершают почти все
Коридор затемнений в популярной астрологии считают временем судьбоносных событий и решений, но именно в этот период люди чаще всего допускают ошибки, о которых потом сожалеют.
Период между затемнениями астрологи называют эмоционально напряженным и непредсказуемым. По их наблюдениям, в это время могут возвращаться старые ситуации, обостряться и возникать ощущение срочности решений.
Именно поэтому коридор затемнений часто становится моментом не только перемен, но и ложных шагов.
Ошибка №1: рубить с плеча
Импульсивные увольнения, разрывы отношений или ультиматумы – одна из самых распространенных ошибок. В период эмоционального напряжения человек может сказать или сделать то, о чем будет сожалеть.
Ошибка №2: вкладывать большие суммы "на эмоциях"
Рискованные покупки, кредиты или инвестиции без холодного расчета могут оказаться неудачными. Астрологи советуют в это время не торопиться с финансовыми решениями.
Ошибка №3: возвращаться в токсическое прошлое
Бывшие партнеры или давние конфликты могут внезапно напомнить о себе. Важно различать: это шанс закрыть гештальт или повторение старого сценария.
Ошибка №4: игнорировать усталость
В коридор затемнений многие испытывают истощение. Перегрузка работой или отсутствие отдыха лишь усиливают эмоциональные реакции.
Ошибка №5: торопиться с судьбоносными решениями
Смена работы, переезд или большие жизненные шаги лучше хорошо взвесить. Спешка в этот период редко бывает лучшим советчиком.
Что советуют астрологи вместо этого
Период считается благоприятным для:
завершение старых дел
очищение пространства и планов
внутреннего анализа
спокойной планировки будущего
Приверженцы астрологии отмечают: коридор затемнений — не о страхе, а о внимательности к себе и своим решениям. Для многих это время закрытия старых глав и подготовки к новому этапу.
В то же время, астрология не имеет научного подтверждения, поэтому все важные решения следует принимать взвешенно и опираясь на реальные обстоятельства.
Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.