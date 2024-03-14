Коридор затемнений в марте-апреле 2024: что категорически нельзя делать

Украинцы вошли в коридор затемнений, который начался перед лунным затмением 25 марта. Закончится коридор затемнений через две недели после солнечного затмения 8 апреля. Мол, именно тогда как считают эзотерики, закончится влияние затемнений, которые произойдут весной 2024 года.

Коридор затемнений: что не стоит делать

Практики советуют воздержаться от некоторых действий во время коридора затемнений с точки зрения эзотерики и астрологии.

С точки зрения эзотерики и астрологии период коридора затемнений часто воспринимается как время интенсивных энергетических потоков, которые могут влиять на наше эмоциональное и энергетическое положение.

Одной из рекомендаций в коридоре затемнений является воздержание от важных решений и событий. Считается, что энергия во время этого периода может быть нестабильна, и результаты действий могут быть тяжелыми для предвидения. Поэтому многие практики советуют воздержаться от запланированных важных событий или решений, особенно если они могут иметь большие последствия.

Кроме того, некоторые могут рекомендовать воздержаться от новых начал или важных подписей документов в коридоре затемнений. Это может быть связано с идеей того, что энергетика этого периода может вносить нестабильность и риск неудачного результата по новым делам или сделкам.

Также важной рекомендацией может быть воздержание от интенсивной медитации или эзотерических практик в коридоре затемнений. Считается, что это может повысить риск психического и эмоционального благополучия, поскольку энергетика этого периода может быть особенно интенсивной и непредсказуемой.

Избегайте конфронтаций. Энергетика коридора затемнений может повысить напряжение и эмоциональную чувствительность, поэтому следует воздержаться от важных разговоров или ситуаций, которые могут привести к конфликтам и беспокойству. Вместо этого старайтесь сохранить мир и гармонию отношений, и дайте себе и другим больше пространства для эмоционального спокойствия и сбалансированности.

Коридор затемнений может оказаться временем больших возможностей для духовного роста и познания, но одновременно и временем больших вызовов и рисков. Каждый человек может решить, как он относиться к этому периоду и как его использует с точки зрения своей собственной практики эзотерики и астрологии. Важно слушать свое внутреннее чувство и делать то, что чувствуется наиболее естественным и комфортным для вас.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что астрологиня предупредила о применении ядерного оружия в 2024 году.

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