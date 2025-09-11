- Дата публикации
Коридор затемнений в сентябре 2025: что это такое и чего ожидать от этого периода
В сентябре 2025 года Земля пройдет через так называемый коридор затемнений — астрономическое и астрологическое явление, всегда привлекающее особое внимание.
Коридор затемнений — это промежуток времени между двумя астрономическими событиями: лунным и солнечным затмением, происходящим с небольшим интервалом. В этот период энергетика Земли и людей, по убеждению астрологов, становится напряженнее: усиливаются эмоции, ускоряются изменения, а судьбоносные решения могут оказать длительное влияние.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Когда состоится коридор в сентябре 2025 года
7 сентября 2025 года произошло полное лунное затмение, известное как "Кровавое полнолуние".
21 сентября 2025 года наступит кольцеобразное солнечное затмение.
Таким образом, коридор затемнений продлится с 7 по 21 сентября 2025 года.
Особенности этого периода
Астрологи считают, что сентябрьский коридор затемнений 2025 может стать переломным временем во многих сферах:
Эмоции и отношения. Люди могут острее реагировать на конфликты, растет уязвимость, но есть шанс очистить отношения от ненужного.
Важные решения. В это время советуют воздержаться от необдуманных шагов, ведь энергия затемнений способна искажать восприятие.
Отпускание старого. Месячное затмение 7 сентября откроет период завершений, когда полезно избавляться от старых привычек, страхов или исчерпавших себя отношений.
Новые начала. Солнечное затмение 21 сентября даст толчок новому циклу — важно определить намерения и подумать, что вы хотите привнести в свою жизнь.
На что обратить внимание
Специалисты советуют в дни затмений:
избегать переутомления и конфликтов;
не начинать серьезных дел и не подписывать важные соглашения;
прислушиваться к собственным ощущениям и заниматься практиками, помогающими восстановить баланс (медитация, прогулки, творчество).
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
