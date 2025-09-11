Коридор затемнений в сентябре 2025: что это такое и чего ожидать от этого периода

Коридор затемнений / © ТСН.ua

Коридор затемнений — это промежуток времени между двумя астрономическими событиями: лунным и солнечным затмением, происходящим с небольшим интервалом. В этот период энергетика Земли и людей, по убеждению астрологов, становится напряженнее: усиливаются эмоции, ускоряются изменения, а судьбоносные решения могут оказать длительное влияние.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Когда состоится коридор в сентябре 2025 года

7 сентября 2025 года произошло полное лунное затмение , известное как "Кровавое полнолуние".

21 сентября 2025 года наступит кольцеобразное солнечное затмение.

Таким образом, коридор затемнений продлится с 7 по 21 сентября 2025 года.

Особенности этого периода

Астрологи считают, что сентябрьский коридор затемнений 2025 может стать переломным временем во многих сферах:

Эмоции и отношения. Люди могут острее реагировать на конфликты, растет уязвимость, но есть шанс очистить отношения от ненужного.

Важные решения. В это время советуют воздержаться от необдуманных шагов, ведь энергия затемнений способна искажать восприятие.

Отпускание старого. Месячное затмение 7 сентября откроет период завершений, когда полезно избавляться от старых привычек, страхов или исчерпавших себя отношений.

Новые начала. Солнечное затмение 21 сентября даст толчок новому циклу — важно определить намерения и подумать, что вы хотите привнести в свою жизнь.

На что обратить внимание

Специалисты советуют в дни затмений:

избегать переутомления и конфликтов;

не начинать серьезных дел и не подписывать важные соглашения;

прислушиваться к собственным ощущениям и заниматься практиками, помогающими восстановить баланс (медитация, прогулки, творчество).

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

