Коридор затемнений в сентябре 2025: что это такое и чего ожидать от этого периода

В сентябре 2025 года Земля пройдет через так называемый коридор затемнений — астрономическое и астрологическое явление, всегда привлекающее особое внимание.

Коридор затемнений

Коридор затемнений / © ТСН.ua

Коридор затемнений — это промежуток времени между двумя астрономическими событиями: лунным и солнечным затмением, происходящим с небольшим интервалом. В этот период энергетика Земли и людей, по убеждению астрологов, становится напряженнее: усиливаются эмоции, ускоряются изменения, а судьбоносные решения могут оказать длительное влияние.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Когда состоится коридор в сентябре 2025 года

  • 7 сентября 2025 года произошло полное лунное затмение, известное как "Кровавое полнолуние".

  • 21 сентября 2025 года наступит кольцеобразное солнечное затмение.

Таким образом, коридор затемнений продлится с 7 по 21 сентября 2025 года.

Особенности этого периода

Астрологи считают, что сентябрьский коридор затемнений 2025 может стать переломным временем во многих сферах:

  • Эмоции и отношения. Люди могут острее реагировать на конфликты, растет уязвимость, но есть шанс очистить отношения от ненужного.

  • Важные решения. В это время советуют воздержаться от необдуманных шагов, ведь энергия затемнений способна искажать восприятие.

  • Отпускание старого. Месячное затмение 7 сентября откроет период завершений, когда полезно избавляться от старых привычек, страхов или исчерпавших себя отношений.

  • Новые начала. Солнечное затмение 21 сентября даст толчок новому циклу — важно определить намерения и подумать, что вы хотите привнести в свою жизнь.

На что обратить внимание

Специалисты советуют в дни затмений:

  • избегать переутомления и конфликтов;

  • не начинать серьезных дел и не подписывать важные соглашения;

  • прислушиваться к собственным ощущениям и заниматься практиками, помогающими восстановить баланс (медитация, прогулки, творчество).

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

