Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
94
Время на прочтение
2 мин

Коридор затемнений в сентябре 2025 года: что следует сделать

В сентябре 2025 года продлится коридор затемнений – с 7 по 21 сентября. Это особенное время, когда следует уделить внимание внутренним трансформациям и правильно настроиться на новый жизненный этап. Астрологи советуют сосредоточиться на личных практиках и намерениях.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Коридор затемнений

Коридор затемнений / © ТСН.ua

Коридор затемнений – это период между лунным и солнечным затмением, когда происходит глубинная переоценка ценностей и появляются возможности для перемен. В сентябре 2025 года он начнется 7 сентября с "кровавой" полнолуния и лунного затмения и завершится 21 сентября солнечным затмением.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Что следует сделать в это время

  • Отпустить лишнее. Используйте этот период для освобождения от того, что больше не служит вам: старых привычек, ненужных вещей, ненужных эмоциональных привязок.

  • Сформировать новые намерения. До солнечного затмения определите цели и желания, которые станут основой нового этапа.

  • Обращать внимание на интуицию. В эти дни подсознание может подсказывать важные решения через сны или символы.

  • Работать с энергией. Медитации, практики очищения со свечами или водой помогут сохранить баланс.

  • Вести дневник. Записывайте свои мысли и идеи – это поможет лучше понять свои процессы и отслеживать внутренние изменения.

  • Заботиться о теле. Полноценный сон, легкое питание и прогулки на свежем воздухе помогут пережить этот период гармонично.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

