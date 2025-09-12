- Дата публикации
Коридор затемнений в сентябре 2025 года: что следует сделать
В сентябре 2025 года продлится коридор затемнений – с 7 по 21 сентября. Это особенное время, когда следует уделить внимание внутренним трансформациям и правильно настроиться на новый жизненный этап. Астрологи советуют сосредоточиться на личных практиках и намерениях.
Коридор затемнений – это период между лунным и солнечным затмением, когда происходит глубинная переоценка ценностей и появляются возможности для перемен. В сентябре 2025 года он начнется 7 сентября с "кровавой" полнолуния и лунного затмения и завершится 21 сентября солнечным затмением.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Что следует сделать в это время
Отпустить лишнее. Используйте этот период для освобождения от того, что больше не служит вам: старых привычек, ненужных вещей, ненужных эмоциональных привязок.
Сформировать новые намерения. До солнечного затмения определите цели и желания, которые станут основой нового этапа.
Обращать внимание на интуицию. В эти дни подсознание может подсказывать важные решения через сны или символы.
Работать с энергией. Медитации, практики очищения со свечами или водой помогут сохранить баланс.
Вести дневник. Записывайте свои мысли и идеи – это поможет лучше понять свои процессы и отслеживать внутренние изменения.
Заботиться о теле. Полноценный сон, легкое питание и прогулки на свежем воздухе помогут пережить этот период гармонично.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
