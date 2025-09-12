Коридор затемнений в сентябре 2025 года: что следует сделать

Коридор затемнений / © ТСН.ua

Реклама

Коридор затемнений – это период между лунным и солнечным затмением, когда происходит глубинная переоценка ценностей и появляются возможности для перемен. В сентябре 2025 года он начнется 7 сентября с "кровавой" полнолуния и лунного затмения и завершится 21 сентября солнечным затмением.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Что следует сделать в это время

Отпустить лишнее. Используйте этот период для освобождения от того, что больше не служит вам: старых привычек, ненужных вещей, ненужных эмоциональных привязок.

Сформировать новые намерения. До солнечного затмения определите цели и желания, которые станут основой нового этапа.

Обращать внимание на интуицию. В эти дни подсознание может подсказывать важные решения через сны или символы.

Работать с энергией. Медитации, практики очищения со свечами или водой помогут сохранить баланс.

Вести дневник. Записывайте свои мысли и идеи – это поможет лучше понять свои процессы и отслеживать внутренние изменения.

Заботиться о теле. Полноценный сон, легкое питание и прогулки на свежем воздухе помогут пережить этот период гармонично.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Реклама

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.