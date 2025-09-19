- Дата публикации
Коридор затемнений в сентябре 2025 года: особенности периода и категорически запрещено делать
В сентябре 2025 г. наступит коридор затемнений — особый астрологический период между лунным затмением в Рыбах (2 сентября) и солнечным затмением в Деве (21 сентября).
В сентябре 2025 года украинцев ожидает особый астрологический период — коридор затемнений, который продлится со 2 по 21 сентября . Он начнется лунным затмением в Рыбах, а завершится солнечным затмением в Деве.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Астрологи отмечают, что коридор затемнений – это время кармических уроков, неожиданных изменений и сильного эмоционального напряжения. Действия этого промежутка могут иметь длительные последствия, а решения, принятые под влиянием чувств, оказаться ошибочными.
Лунное затмение в Рыбах может проявить скрытые страхи и обиды, а солнечное затмение в Деве подтолкнет к переосмыслению порядка, здоровья и рабочих процессов.
Чего категорически нельзя делать
начинать новые проекты или великие дела;
заключать сделки, брать кредиты или совершать крупные покупки;
резко менять отношения;
принимать важные решения в состоянии стресса или гнева;
вовлекаться в конфликты.
Специалисты советуют в это время завершать незаконченные дела, отпускать старые образы и больше внимания уделять собственному эмоциональному и физическому состоянию.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
