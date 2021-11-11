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Коридор затмений 2021: что нужно делать и что категорически запрещено

Коридор затмений 2021: что нужно делать и что категорически запрещено

ТСН.ua

Во время коридора затмений начинает обострение чувств.

В конце 2021 года состоится коридор затмений. Он начнется 19 ноября 2021 года лунным затмением и окончится солнечным 4 декабря 2021 года. Но при этом нужно учесть, что влияние затмения длится две недели до начала затмения и две недели после него. 

Коридор затмений: что это 

Солнечные и лунные затмения происходят парами с промежутком примерно в две недели. Если в новолуние произошло солнечное затмение, то в следующее полнолуние обязательно произойдет лунное. И, соответственно, наоборот - если первым происходит лунное затмение, то в ближайшее новолуние обязательно произойдет солнечное. Промежуток между двумя затмениями и называют коридором затмений. 

Коридор затмений: астрология и эзотерика

Эзотерики считают, что во время коридора затмений усиливается связь со вселенной, а это значит, что все ваши мысли могут буквально усиливать своё воздействие. Из-за этого нужно тщательно контролировать все, о чем вы думаете и как, не допускайте зацикливания на негативном, страхах и обидах. Наоборот — самое время максимально проработать их и отпустить из своей жизни.

Также не торопитесь разрывать какие-либо отношения и вступать в конфликты. Есть вероятность, что эти конфликты могут затянуться очень надолго, а отношения будет уже не восстановить. Только если вы железно уверены в своем решении — затмение хорошо для того, чтобы раз и навсегда поставить точку.

Коридор затмений: правила безопасности

Во время коридора затмений обратите внимание, что:

  • Будущее возникает в настоящем.
  • Это время прислушаться к себе.
  • Возможны перемены в жизни.
  • Возможно обострение чувств.

Коридор затмений: как пережить

  1. На протяжении всего этого периода не нужно начинать новые дела. Чтобы предстоящие явления не сказались на здоровье, нужно отбросить все старое. Желательно не перенапрягаться в дни перед затмением, подвести итоги, нормально высыпаться, энергетически подпитать и поддержать себя витаминами, зарядкой. Также перейти на более легкую пищу. 
  2. В то же время, это не значит, что нужно сидеть сложа руки. Тем не менее лучше потратить время на обдумывание того, как мы можем быть наиболее полезными и наиболее эффективно направлять силы в нужное русло. Эмоции накаляются, но это не должно мешать способности принимать продуманные решения. Пожертвование денег на нужды благотворительных организаций, выражение поддержки тем, кто оказался в трудной ситуации, и самообразование — вот чему можно посвятить время. 
  3. Заметим, что коридор затмений позволяет исправить ошибки прошлого и понять суть происходящего, переосмыслить многие вещи и построить планы.
  4. Больше остальных влиянию коридора затмений подвержены люди, рожденные в день затмения. Из-за этого тем, кто родился во время солнечного затмения, необходимо грамотно использовать свой творческий потенциал и осознанно подходить к составлению планов.
  5. Коридор затмений затронет все сферы жизни, поэтому, чтобы пережить достойно этот непростой период, исключить неприятности и свести всевозможные риски на нет, а также ни в коем случае не вестись на провокации.

Коридор затмений: что нельзя делать

  • Брать на себя дополнительную нагрузку и обязательства.
  • Принимать важные решения.
  • Совершать опрометчивые поступки. 
  • Переводить переговоры.
  • Менять работу. 
  • Подписывать важные документы. 
  • Брать взаймы и одалживать деньги. 
  • Вестись на провокации. 
  • Делать кардинальные перемены. 
  • Делать операции или хирургические вмешательства в свою внешность 
  • Срываться на близких.
  • Манипулировать и критиковать.

Коридор затмений: что нужно делать

  1. Полезно в такие дни сделать бескорыстный поступок, или пожертвовать деньги. 
  2. Можно также купить то, о чем вы давно мечтали. 
  3. Записать свои планы на бумаге.
  4. Следует отказаться от вредных привычек, начать следить за питанием и попытаться найти время для того, чтобы заняться спортом.
  5. Два раза в день принимайте контрастный душ. 

Напоминаем, что раньше мы писали об эзотерических лайфхаках ноября.

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