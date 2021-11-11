Коридор затмений 2021: что нужно делать и что категорически запрещено

Во время коридора затмений начинает обострение чувств.
В конце 2021 года состоится коридор затмений. Он начнется 19 ноября 2021 года лунным затмением и окончится солнечным 4 декабря 2021 года. Но при этом нужно учесть, что влияние затмения длится две недели до начала затмения и две недели после него.
Коридор затмений: что это
Солнечные и лунные затмения происходят парами с промежутком примерно в две недели. Если в новолуние произошло солнечное затмение, то в следующее полнолуние обязательно произойдет лунное. И, соответственно, наоборот - если первым происходит лунное затмение, то в ближайшее новолуние обязательно произойдет солнечное. Промежуток между двумя затмениями и называют коридором затмений.
Коридор затмений: астрология и эзотерика
Эзотерики считают, что во время коридора затмений усиливается связь со вселенной, а это значит, что все ваши мысли могут буквально усиливать своё воздействие. Из-за этого нужно тщательно контролировать все, о чем вы думаете и как, не допускайте зацикливания на негативном, страхах и обидах. Наоборот — самое время максимально проработать их и отпустить из своей жизни.
Также не торопитесь разрывать какие-либо отношения и вступать в конфликты. Есть вероятность, что эти конфликты могут затянуться очень надолго, а отношения будет уже не восстановить. Только если вы железно уверены в своем решении — затмение хорошо для того, чтобы раз и навсегда поставить точку.
Коридор затмений: правила безопасности
Во время коридора затмений обратите внимание, что:
- Будущее возникает в настоящем.
- Это время прислушаться к себе.
- Возможны перемены в жизни.
- Возможно обострение чувств.
Коридор затмений: как пережить
- На протяжении всего этого периода не нужно начинать новые дела. Чтобы предстоящие явления не сказались на здоровье, нужно отбросить все старое. Желательно не перенапрягаться в дни перед затмением, подвести итоги, нормально высыпаться, энергетически подпитать и поддержать себя витаминами, зарядкой. Также перейти на более легкую пищу.
- В то же время, это не значит, что нужно сидеть сложа руки. Тем не менее лучше потратить время на обдумывание того, как мы можем быть наиболее полезными и наиболее эффективно направлять силы в нужное русло. Эмоции накаляются, но это не должно мешать способности принимать продуманные решения. Пожертвование денег на нужды благотворительных организаций, выражение поддержки тем, кто оказался в трудной ситуации, и самообразование — вот чему можно посвятить время.
- Заметим, что коридор затмений позволяет исправить ошибки прошлого и понять суть происходящего, переосмыслить многие вещи и построить планы.
- Больше остальных влиянию коридора затмений подвержены люди, рожденные в день затмения. Из-за этого тем, кто родился во время солнечного затмения, необходимо грамотно использовать свой творческий потенциал и осознанно подходить к составлению планов.
- Коридор затмений затронет все сферы жизни, поэтому, чтобы пережить достойно этот непростой период, исключить неприятности и свести всевозможные риски на нет, а также ни в коем случае не вестись на провокации.
Коридор затмений: что нельзя делать
- Брать на себя дополнительную нагрузку и обязательства.
- Принимать важные решения.
- Совершать опрометчивые поступки.
- Переводить переговоры.
- Менять работу.
- Подписывать важные документы.
- Брать взаймы и одалживать деньги.
- Вестись на провокации.
- Делать кардинальные перемены.
- Делать операции или хирургические вмешательства в свою внешность
- Срываться на близких.
- Манипулировать и критиковать.
Коридор затмений: что нужно делать
- Полезно в такие дни сделать бескорыстный поступок, или пожертвовать деньги.
- Можно также купить то, о чем вы давно мечтали.
- Записать свои планы на бумаге.
- Следует отказаться от вредных привычек, начать следить за питанием и попытаться найти время для того, чтобы заняться спортом.
- Два раза в день принимайте контрастный душ.
Напоминаем, что раньше мы писали об эзотерических лайфхаках ноября.
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