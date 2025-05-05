Козерогам пора отдохнуть, а Водолеям не стоит создавать себе проблемы: гороскоп по картам Таро на 5 мая 2025 года

Карты Таро / © ТСН.ua

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Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро 5 мая 2025 г. рассказывает, что Рыбам могут сделать больно, а Ракам не стоит бояться сделать первый шаг.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 5 мая 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Теперь вам может быть больно. Вы запутались, но знаете правильный ответ. В отношениях лучше не напрягаться. На работе нужно отдохнуть.

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ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Дьявол"

Впереди вас ждут искушения. Только вам решать стоит им поддаться. На работе нужно расслабиться. В отношениях займитесь страстным сексом.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Влюбленные"

Двигайтесь к цели в отношениях вместе. На работе вам нужен отдых. Начните доверять окружающим.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Дурак"

Не бойтесь делать первый шаг. В отношениях отважитесь на нечто большее. На работе научитесь сопротивляться проблемам.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Сила"

Сбалансируйте ваши эмоции и чувства. На работе проявите профессионализм. А в отношениях добавьте перспективы для роста.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Справедливость"

Вам нужно умиротворение. На работе уйдите в отпуск. В отношениях не провоцируйте скандалы.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Паж мечей"

Пользуйтесь вашим разумом как оружием. В отношениях не оскорбляйте вторую половинку. На работе сопротивляйтесь новым вызовам.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Вы добились немало. В отношениях старайтесь расслабиться. На работе начните новый проект.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Рыцарь пентаклов"

Смело отправляйтесь на завоевание чего-нибудь нового. В отношениях выбирайте надежного партнера. На работе действуйте активнее.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Четверка мечей"

Пора отдохнуть. В отношениях возьмите паузу. А на работе – отгул. Надо больше времени посвятить себе.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Девятка жезлов"

Не нужно создавать себе проблем. В отношениях попробуйте работать над ними вместе. А на работе следует позаботиться о защите своих позиций.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Тройка мечей"

Вам могут сделать больно. Защищайте свое сердце. На работе избегайте конфликтов.

Предоставляем, что раньше мы писали мистический прогноз на 28 апреля-4 мая 2025 года, из которого можно узнать, что же предвещают нам руны.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.