Руны / © ТСН

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Руни — это система символов, через которую можно прочитать энергию текущего момента.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич

Овен (21 марта – 19 апреля)

Руна: "Наутиз"

Возможно ощущение внутреннего давления или задержки в планах. Это не наказание, а приглашение к переосмыслению. Вместо ломать – попробуйте увидеть, почему именно сейчас лучше притормозить. Ограничение – это точка роста, если вы слушаете, а не боретесь.

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Телец (20 апреля – 20 мая)

Руна: "Догаз"

Рассвет нового этапа. Вы оказались возле точки перехода — возможно, еще не полностью осознаете, но перемены уже начались.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Руна: "Уньо"

День радости, облегчения, приятных новостей или маленьких побед. Это не громкая эпоха, но тепло, которое вы чувствуете сегодня, подлинное. Радуйтесь малышу – это настоящий источник счастья.

Рак (21 июня – 22 июля)

Руна: "Еваз"

Все меняется — и это хорошо. Даже если движение кажется медленным, оно идет в правильном направлении. Прислушивайтесь к подсказкам, даже косвенным. Гибкость – ваша сила, а не слабость.

Лев (23 июля – 22 августа)

Руна: "Турисаз"

День для осознания границ. Не стоит распыляться или разрешать кому-то пересекать ваши личные границы. Сказанное твердо «нет» сегодня — это акт самоуважения.

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Дева (23 августа – 22 сентября)

Руна: "Одол"

Возвращение к источникам — главная тема. Возможно, вам стоит обратить внимание на свои корни, дом, семейную историю или просто порядок в пространстве. Сила в том, что уже вокруг вас.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Руна: "Ингуз"

Вы находитесь в состоянии, когда все готовится к новому. Это не день действия, а день тишины перед раскрытием.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Руна: "Сигель"

Сегодня вы — источник света. Вокруг вас будет больше внимания, чем обычно. Важно не использовать эту силу для контроля, а для вдохновения. Оказывайтесь откровенно — это коснется сердец других.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Руна: "Кеназ"

Все станет на свои места. День открытий, инсайтов, внутреннего прояснения. Если не понимали – поймете. Если сомневались, то найдете сопротивление. Дайте себе пространство увидеть правду — она не пугает, а освобождает.

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Козерог (22 декабря – 19 января)

Руна: "Алгиз"

Защита, поддержка, высшая интуиция. Возможно, вам нужно усилить свои личные границы или довериться более сильному проводнику. Иногда самое мудрое — не двигаться самому, а позволить себе вести.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Руна: "Иса"

Приостановка — не всегда негатив. Это шанс остановиться перед тем, как сделать лишний шаг. Не торопитесь сегодня с выводами или решениями. В молчании рождается подлинное понимание.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Руна: "Пертро"

Невидимо сегодня будет влиятельнее очевидного. Прислушайтесь к снам, внутренним образам, символам. Это день мистического понимания мира. Не игнорируйте интуицию — она ведет к более глубокой истине.

17 мая 2025 года – день замедления, внутренних оползней и тонких сигналов. Руни призывают быть внимательными к деталям, бережно относиться к себе и не давить на жизнь. Иногда лучшее действие – это наблюдение.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.