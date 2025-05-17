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Козерогам следует защитить личные границы, а Весам не нужно ускорять событий: астрологический прогноз на рунах на 17 мая 2025 года
Рунический гороскоп на 17 мая 2025: узнать подсказки древних символов для зодиака каждый знак.
Руни — это система символов, через которую можно прочитать энергию текущего момента.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич
Овен (21 марта – 19 апреля)
Руна: "Наутиз"
Возможно ощущение внутреннего давления или задержки в планах. Это не наказание, а приглашение к переосмыслению. Вместо ломать – попробуйте увидеть, почему именно сейчас лучше притормозить. Ограничение – это точка роста, если вы слушаете, а не боретесь.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Руна: "Догаз"
Рассвет нового этапа. Вы оказались возле точки перехода — возможно, еще не полностью осознаете, но перемены уже начались.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Руна: "Уньо"
День радости, облегчения, приятных новостей или маленьких побед. Это не громкая эпоха, но тепло, которое вы чувствуете сегодня, подлинное. Радуйтесь малышу – это настоящий источник счастья.
Рак (21 июня – 22 июля)
Руна: "Еваз"
Все меняется — и это хорошо. Даже если движение кажется медленным, оно идет в правильном направлении. Прислушивайтесь к подсказкам, даже косвенным. Гибкость – ваша сила, а не слабость.
Лев (23 июля – 22 августа)
Руна: "Турисаз"
День для осознания границ. Не стоит распыляться или разрешать кому-то пересекать ваши личные границы. Сказанное твердо «нет» сегодня — это акт самоуважения.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Руна: "Одол"
Возвращение к источникам — главная тема. Возможно, вам стоит обратить внимание на свои корни, дом, семейную историю или просто порядок в пространстве. Сила в том, что уже вокруг вас.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Руна: "Ингуз"
Вы находитесь в состоянии, когда все готовится к новому. Это не день действия, а день тишины перед раскрытием.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Руна: "Сигель"
Сегодня вы — источник света. Вокруг вас будет больше внимания, чем обычно. Важно не использовать эту силу для контроля, а для вдохновения. Оказывайтесь откровенно — это коснется сердец других.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Руна: "Кеназ"
Все станет на свои места. День открытий, инсайтов, внутреннего прояснения. Если не понимали – поймете. Если сомневались, то найдете сопротивление. Дайте себе пространство увидеть правду — она не пугает, а освобождает.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Руна: "Алгиз"
Защита, поддержка, высшая интуиция. Возможно, вам нужно усилить свои личные границы или довериться более сильному проводнику. Иногда самое мудрое — не двигаться самому, а позволить себе вести.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Руна: "Иса"
Приостановка — не всегда негатив. Это шанс остановиться перед тем, как сделать лишний шаг. Не торопитесь сегодня с выводами или решениями. В молчании рождается подлинное понимание.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Руна: "Пертро"
Невидимо сегодня будет влиятельнее очевидного. Прислушайтесь к снам, внутренним образам, символам. Это день мистического понимания мира. Не игнорируйте интуицию — она ведет к более глубокой истине.
17 мая 2025 года – день замедления, внутренних оползней и тонких сигналов. Руни призывают быть внимательными к деталям, бережно относиться к себе и не давить на жизнь. Иногда лучшее действие – это наблюдение.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%.
Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.