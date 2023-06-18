Козерогам стоит побыть одному, а Стрельцам двигаться вперед: гороскоп по картам Таро на 18 июня 2023 года

Карты Таро показывают сокровенные желания нашего сердца.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 18 июня 2023 года рассказывает, что Близнецам пора экономить средства, а Ракам будут мешать комплексы.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 18 июня 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Король жезлов"
Проявите свою силу. В отношениях попытайтесь продемонстрировать темперамент. А на работе – профессионализм.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Семерка пентаклей"
Не закапывайте свой талант в землю. В отношениях нужно больше работать над развитием. В отношениях поймите, что вы хотите.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Четверка пентаклей"
Пора экономить средства. На работе сопротивляйтесь новым вызовам. А в отношениях ищите верных партнеров.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Девятка мечей"
Сейчас вам мешают ваши страхи и комплексы. На работе ждите новых вызовов. Действуйте осторожно на работе.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Тройка пентаклей"
Работайте и получите достойный результат. На работе предложите что-нибудь новое. В отношениях начните больше доверять партнеру.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Стремительно двигайтесь вперед. В отношениях не делайте больно партнеру. На работе ждите конфликтов.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Двойка кубков"
Ищите партнеров. В отношениях не забывайте о друзьях. На работе начните что-нибудь новое.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Десятка кубков"
Работайте над чувствами. Не давайте, чтобы эмоции переполнили вас на работе. В отношениях наслаждайтесь счастьем.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Двигайтесь вперед. На работе следует понять, куда вы хотите двигаться. А в отношениях реализуйте ваши мечты вместе.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Отшельник"
Сейчас нужно побыть одному. В отношениях возьмите паузу, а на работе – отгул.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Мир"
Уравновесьте ваши чувства и разум. В отношениях ищите золотую середину. А на работе действуйте активнее.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Вперед и только вперед. На работе необходимо активизировать деятельность. Запланируйте что-нибудь новое в отношениях.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.
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