Козерогов ожидают испытания, а Стрельцам следует быть внимательными: гороскоп по картам Таро на 25 марта 2025 года

Карты Таро позволяют лучше себя понять.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 25 марта 2025 года рассказывает, что Овнам нужно отдохнуть, а Девам – не бояться делать первый шаг.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 25 марта 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Четверка мечей"
Нужно отдохнуть. В отношениях следует расслабиться. А на работе – взять отгул.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Мир"
Ищите гармонию. В отношениях сбалансируйте чувства и разум. На работе найдите людей, которым вы доверяете.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Движение вперед. В отношениях не стоит остановиться. На работе следует занять об активной позиции.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Верховный жрец"
Проверяйте документы. В отношениях пора выйти на новый уровень. В рабочих моментах пора замедлиться.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Пятерка кубков"
Не стоит унывать. В отношениях может быть больно, но ситуация наладится. Не торопитесь на работе.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Дурак"
Не бойтесь делать первый шаг. На работе начните новый проект. В отношениях надейтесь на перемены.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Восьмерка пентаклей"
Работайте и получите достойный результат. На работе следует лучше действовать. В отношениях выберите общую цель для движения вперед.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Девятка жезлов"
Не берите на себя больше, чем можете донести. В отношениях нужно налаживать коммуникацию. На работе ищите партнеров.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Семерка мечей"
Будьте внимательны, чтобы вас не обманули. На работе остерегайтесь врагов. В отношениях вас могут оскорбить.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Восьмерка мечей"
Вы знаете, что делать, но боитесь сделать первый шаг. На работе ждите испытаний, а на работе – вызовов.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Туз пентаклей"
Ситуация значительно улучшается. В любви наслаждайтесь чувствами. А на работе пожинайте плоды удачи.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Тройка жезлов"
Открывайте новые горизонты. В отношениях открывайте что-нибудь новое. На работе действуйте активнее.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.
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