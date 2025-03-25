Козерогов ожидают испытания, а Стрельцам следует быть внимательными: гороскоп по картам Таро на 25 марта 2025 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 25 марта 2025 года рассказывает, что Овнам нужно отдохнуть, а Девам – не бояться делать первый шаг.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 25 марта 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Четверка мечей"

Нужно отдохнуть. В отношениях следует расслабиться. А на работе – взять отгул.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Мир"

Ищите гармонию. В отношениях сбалансируйте чувства и разум. На работе найдите людей, которым вы доверяете.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Движение вперед. В отношениях не стоит остановиться. На работе следует занять об активной позиции.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Верховный жрец"

Проверяйте документы. В отношениях пора выйти на новый уровень. В рабочих моментах пора замедлиться.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Пятерка кубков"

Не стоит унывать. В отношениях может быть больно, но ситуация наладится. Не торопитесь на работе.

Также читайте Лунный календарь на ноябрь: когда полнолуние и новолуние

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Дурак"

Не бойтесь делать первый шаг. На работе начните новый проект. В отношениях надейтесь на перемены.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Работайте и получите достойный результат. На работе следует лучше действовать. В отношениях выберите общую цель для движения вперед.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Девятка жезлов"

Не берите на себя больше, чем можете донести. В отношениях нужно налаживать коммуникацию. На работе ищите партнеров.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Семерка мечей"

Будьте внимательны, чтобы вас не обманули. На работе остерегайтесь врагов. В отношениях вас могут оскорбить.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Вы знаете, что делать, но боитесь сделать первый шаг. На работе ждите испытаний, а на работе – вызовов.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Туз пентаклей"

Ситуация значительно улучшается. В любви наслаждайтесь чувствами. А на работе пожинайте плоды удачи.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Тройка жезлов"

Открывайте новые горизонты. В отношениях открывайте что-нибудь новое. На работе действуйте активнее.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

Читайте также: