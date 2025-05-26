Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

Карты Таро — инструмент, который помогает лучше понять внутренние процессы и тенденции вокруг нас. Они не диктуют судьбу, а мягко указывают направление, в котором следует обратить внимание. 26 мая – день, когда интуиция может стать вашим главным союзником, если вы прислушаетесь к ее шепоту.

Овен - "Девятка кубков"

День удовольствия, когда следует позволить себе небольшой праздник души. Поблагодарите себя за пройденный путь — даже если еще не все идеально, вы уже добились значительного.

Телец - "Паж пентаклей"

Это хорошее время для обучения, новых начинаний в работе или финансах. Если давно планировали пройти курс или начать дело, сделайте первый шаг сегодня.

Реклама

Близнецы - "Восьмерка мечей"

Вы можете чувствовать себя скованно или загнанными в угол, но карта советует: ограничение в вашем воображении. Попытайтесь изменить угол зрения, и выход найдется.

Рак - "Императрица"

Время заботы – как о себе, так и о других. Хороший день для семейных дел, красоты, творчества, а также решение вопросов, связанных с жильем или детьми.

Лев - "Колесница"

Сила воли, уверенность и движение вперед – вот ваши ключи в день. Если долго сомневались, сегодня самое время действовать решительно. Вам все по силам.

Дева - "Пятерка пентаклей"

Возможна временная нехватка ресурсов или ощущение, что вас не поддерживают. Но карта подсказывает: поддержка рядом — просто оглянитесь.

Реклама

Весы - "Королева кубков"

Слушайте сердце. Ваша чувствительность и доброта могут стать источником силы. Прекрасный день для глубоких разговоров или творческих занятий.

Скорпион - "Рыцарь жезлов"

Вас ведет жажда приключений. Возможна поездка, новый проект или страстный восторг. Главное – не теряйте благоразумия в порыве энергии.

Стрелец - "Правосудие"

Пора взять ответственность за решение. День благоприятен для оформления документов, юридических вопросов или честных разговоров.

Козерог - "Семерка кубков"

Фантазии и мечты кружатся вокруг, но важно не потеряться в иллюзиях. Сосредоточьтесь на том, что можно воплотить.

Реклама

Водолей - "Иерофант"

День традиций, советов и мудрости. Прислушайтесь к опытным людям или сами станьте наставником. Важно оставаться верным своим принципам.

Рыбы - "Двойка пентаклей"

Балансируйте между делами, не забывая о себе. День потребует гибкости, но вы сможете удержать все шары в воздухе.

26 мая Таро призывает нас к балансу между действием и размышлением, между внутренним голосом и внешними событиями.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Реклама

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.