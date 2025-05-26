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Козорогам не стоит потеряться в иллюзиях, а Рыбам следует не забывать о себе: гороскоп по картам Таро на 26 мая 2025 года
Узнайте, какие подсказки карт Таро ждут вашего знака зодиака 24 мая 2025 года.
Карты Таро — инструмент, который помогает лучше понять внутренние процессы и тенденции вокруг нас. Они не диктуют судьбу, а мягко указывают направление, в котором следует обратить внимание. 26 мая – день, когда интуиция может стать вашим главным союзником, если вы прислушаетесь к ее шепоту.
Овен - "Девятка кубков"
День удовольствия, когда следует позволить себе небольшой праздник души. Поблагодарите себя за пройденный путь — даже если еще не все идеально, вы уже добились значительного.
Телец - "Паж пентаклей"
Это хорошее время для обучения, новых начинаний в работе или финансах. Если давно планировали пройти курс или начать дело, сделайте первый шаг сегодня.
Близнецы - "Восьмерка мечей"
Вы можете чувствовать себя скованно или загнанными в угол, но карта советует: ограничение в вашем воображении. Попытайтесь изменить угол зрения, и выход найдется.
Рак - "Императрица"
Время заботы – как о себе, так и о других. Хороший день для семейных дел, красоты, творчества, а также решение вопросов, связанных с жильем или детьми.
Лев - "Колесница"
Сила воли, уверенность и движение вперед – вот ваши ключи в день. Если долго сомневались, сегодня самое время действовать решительно. Вам все по силам.
Дева - "Пятерка пентаклей"
Возможна временная нехватка ресурсов или ощущение, что вас не поддерживают. Но карта подсказывает: поддержка рядом — просто оглянитесь.
Весы - "Королева кубков"
Слушайте сердце. Ваша чувствительность и доброта могут стать источником силы. Прекрасный день для глубоких разговоров или творческих занятий.
Скорпион - "Рыцарь жезлов"
Вас ведет жажда приключений. Возможна поездка, новый проект или страстный восторг. Главное – не теряйте благоразумия в порыве энергии.
Стрелец - "Правосудие"
Пора взять ответственность за решение. День благоприятен для оформления документов, юридических вопросов или честных разговоров.
Козерог - "Семерка кубков"
Фантазии и мечты кружатся вокруг, но важно не потеряться в иллюзиях. Сосредоточьтесь на том, что можно воплотить.
Водолей - "Иерофант"
День традиций, советов и мудрости. Прислушайтесь к опытным людям или сами станьте наставником. Важно оставаться верным своим принципам.
Рыбы - "Двойка пентаклей"
Балансируйте между делами, не забывая о себе. День потребует гибкости, но вы сможете удержать все шары в воздухе.
26 мая Таро призывает нас к балансу между действием и размышлением, между внутренним голосом и внешними событиями.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.