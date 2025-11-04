"Кровь окропит святилище": жуткое предсказание Нострадамуса на конец 2025 года

Французский астролог Мишель Нострадамус / © pixabay.com

Несмотря на то, что 2025 год подходит к концу, а самые страшные прогнозы пророков не оправдались, сторонники французского астролога Мишеля Нострадамуса заявляют, что в его катренах есть жуткие намеки на новые потрясения до конца текущего года.

Об этом пишет UNILAD.

Издание отмечает, что подобные толкования могут быть связаны со страхом человечества перед Третьей мировой войной. Пророчества Нострадамуса также содержат предупреждение о «древней чуме» и великой войне в Европе.

Намек на Третью мировую и упадок Запада

Многие считают, что Нострадамус успешно предсказал ряд великих исторических событий, в частности приход Гитлера к власти, а также Первую и Вторую мировые войны.

В конце 2025 года в книге Нострадамуса «Пророчества» содержится следующий текст:

«Когда Марс властвует над своей тропой среди звезд, человеческая кровь окропит святилище. Три огня поднимаются с Востока, тогда как Запад теряет свой свет в тишине».

Те, кто верит в эти пророчества, интерпретируют упоминание Марса как символ войны и агрессии, предвещающего новые конфликты и кровопролития. Три огня на Востоке часто трактуют как появление могущественных государств в Азии или новые военные конфликты, а Запад теряет свой свет - как возможный упадок его влияния в мире.

Что предсказывали Нострадамус и Баба Ванга

Нострадамус и не менее известная пророчица Баба Ванга, как оказалось, сделали схожие мрачные предсказания по отношению к 2025 году, касающиеся Европы.

Нострадамус также писал о том, что на Европу может обрушиться "древняя чума". Кроме того, он предупреждал о «жестоких войнах» в пророчестве, связанном с политическим решением Великобритании:

«Когда те из земель Европы увидят, как Англия установит свой трон позади, ее флангов, будут жестокие войны».

Баба Ванга поддержала подобные настроения по поводу войны в Европе и даже добавила, что Россия в конце концов будет «доминировать в мире». Провидица также утверждала, что значительная часть континента будет опустошена конфликтом, а война на Востоке уничтожит Запад.

Впрочем, издание отмечает, что Нострадамус не всегда был точен в своих прогнозах. К примеру, он предусматривал Третью мировую войну в 2002 году.

