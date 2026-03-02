ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
214
Время на прочтение
2 мин

Кровавое полнолуние червя 3 марта: 5 ритуалов на очищение, деньги и резкий поворот судьбы

3 марта кровавое полнолуние червя с полным лунным затмением создаст мощный энергетический момент для очищения, завершения старых историй и запуска финансовых и личных изменений через простые ритуалы.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Кровавое полное червя

Кровавое полнолуние червя / © ТСН.ua

3 марта кровавое полнолуние червя с полным лунным затмением открывает окно для завершения старых историй и запуска нового цикла — астрологи советуют провести простые ритуалы, которые помогут очистить пространство, стабилизировать финансы и отпустить прошлое.

Почему это полнолуние подходит для ритуалов

Мартовское полнолуние символизирует пробуждение после зимы, а затемнение усиливает эффект завершения.
Это не время для хаотичных желаний — это момент закрытия старых программ.

Особенно сильна энергия очищения.

5 ритуалов на кровавое полнолуние червя

1. Ритуал «Закрытие долгов»

Нужно: лист бумаги, ручка, свеча.
Напишите все, что вы хотите завершить: долги, конфликты, страхи, незавершенные дела.
Прочтите вслух и сожгите лист (безопасно), представляя, как ситуация завершается.

Этот обряд хорошо работает для денежных и эмоциональных историй.

2. Денежное очищение

Вечером 3 марта переберите кошелек:

  • выбросьте старые чеки

  • наведите порядок в картах

  • положите одну купюру как «семена изобилия»

Это символически открывает новый денежный цикл.

3. Ритуал отпускания отношений

Напишите имя человека или ситуацию, которую трудно отпустить.
Скажите: «Я благодарю за опыт и освобождаю место для нового».
Порвите бумагу и смойте водой или выбросьте.

4. Очищение дома

Полнолуние в Деве любит порядок.
Проведите минимальную уборку:

  • разберите один ящик

  • выбросьте одну ненужную вещь

  • проветрите пространство

Даже небольшое действие запускает процесс.

5. Ритуал намерения на 6 месяцев

После завершения напишите одну конкретную цель до сентября.
Не список из 20 желаний — только одно, реалистичное.
Сохраняйте запись в бумажнике или блокноте.

Кому эти ритуалы дадут наибольший эффект

Сильнее всего затмение повлияет на:

  • Дев

  • Рыб

  • Близнецов

  • Стрельцов

Но ритуалы работают для всех, если есть ясное намерение.

Чего не стоит делать во время ритуалов

  • не желать вреда другим

  • не работать с местью

  • не формулировать агрессивные намерения

  • не начинать новые крупные проекты

Полнолуние — о завершении, а не старте с нуля.

Кровавое полнолуние червя — это момент очищения перед весной. Если правильно использовать его энергию, можно закрыть старые истории и создать пространство для более стабильных решений.

