Кровавое полное червя: почему мартовская луна имеет такое странное название

Кровавое полное червя / © ТСН.ua

Мартовское полнолуние, которое в этом году совпадает с лунным затмением и приобретает красноватый оттенок, называется кровавое полнолуние червя — и оно совсем не связано с мистикой или угрозами.

Почему полнолуние так называют

Название пришло из традиций североамериканских индейских племен. В марте земля начинает оттаивать после зимы, и на поверхности появляются дождевые черви. Это был знак, что сезон холода завершается, а природа просыпается.

Именно поэтому мартовское полнолуние назвали Worm Moon — «Луна червя», то есть символ возрождения и нового цикла.

Почему она «кровавая»

Термин «Кровавое полнолуние» возникает только тогда, когда происходит полное лунное затмение. В этот момент Земля закрывает Луну от Солнца, и спутник приобретает красноватый или медный оттенок.

Цвет появляется из-за рассеяния солнечного света в атмосфере Земли – это естественный оптический эффект, а не астрологический знак опасности.

Имеет ли это название мистический смысл

Несмотря на тревожное звучание, название не связано с катастрофами или плохими приметами.

Червь — символ весны, а кровавая — лишь описание цвета Луны во время затемнения.

Однако в астрологии такие полные считают моментом завершения старых циклов и подведения итогов.

Кровавое полнолуние червя — это сочетание древнего природного названия и современного описания небесного явления. Она означает не угрозу, а смену сезона и переход к новому этапу.

