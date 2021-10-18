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"Кровавое" полнолуние 20 октября: точное время, что можно и нельзя делать

"Кровавое" полнолуние 20 октября: точное время, что можно и нельзя делать

ТСН.ua

Полная Луна добавляет событиям динамизма. 

20 октября в 17:57 по Киеву состоится полнолуние в этом месяце. Перед этим произойдет два важных астрологических событий - возвращение и Меркурия, и Юпитера в директное движение. Начинается выход из застоя и подвешеного состояния, вторая половина октября будет благоприятной. 

Полнолуние октября называют — "Кровавой" Луной или Луной Охотника — одна из самых мистических дат в календаре, ведь это полнолуние перед Хэллоуином. Также это полнолуние имеет множество имен: Луна Опадающих Листьев, Луна Путешествий, Луна Умирающей Травы, Луна Десяти Холодов. Все они так или иначе связаны с тем, чем раньше занимались люди в этот период года. 

Полная луна в октябре открывает возможности для самых разных практик и занятий. Движение вперед после периода ретроградности некоторых планет просто будет видно невооруженным глазом. Начнут разрешаться ситуации и появляться новые возможности для развития, для осуществления желаний во всех сферах жизни. Но важно, что новые шансы и перспективы нужно видеть.

Важным аспектом во время полнолуния будет тема партнерства, на это нужно обратить внимание. Полнолуние  – хорошее время, чтобы решить проблемы, связанные со ссорами и скандалами.

Также полная Луна добавляет текущим событиям динамизма и скорости, усиливает желание действовать, получать быстрый результат. Эта дата отлично подходит для запуска тем, связанным с карьерой, социальной реализацией. 

Полнолуние 20 октября: что нужно делать 

  • Декорировать жилище темно-синими, коричневыми, фиолетовыми тканями.
  • Ставить в вазы шалфей, розмарин, тимьян, мяту и цикламен.
  • Положить возле вашего рабочего стола кристалы обсидиана, аметиста, турмалина. 
  • Обратить внимание на возможности для роста финансового достатка, реализации себя, развитие бизнеса или своего дела. 
  • Затевать что-то на длительную, очень длительную перспективу. 
  • Готовить по старым семейным рецептам.
  • Рассказывать старые семейные истории. 
  • Сконцентрироваться на духовном развитии. 
  • Гадать с помощью зеркала или магического кристала. 

Полнолуние 20 октября: что нельзя делать

  • заниматься употреблением алкогольных напитков;
  • воздействовать на и так шаткую психику внешними факторами;
  • заниматься косметическими процедурами;
  • брать деньги в долг, а также отдавать их;
  • начинать масштабные проекты. 

Полнолуние 20 октября: лунный ритуал

Если в доме часто ссорятся супруги, нужно сделать так: насыпьте смесь, состоящую в равных пропорциях из освященной соли, чертополоха и листьев мяты, с внутренней стороны дома у порога. Насыпьте на пол по периметру кроватей супругов, детей, членов семьи. Пусть все лежит так три дня и три ночи. Затем заметите все веником и закопайте в удаленном месте.

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