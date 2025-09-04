"Кровавое" полнолуние 7 сентября 2025 года: особенности периода и что стоит сделать

"Кровавое" полнолуние / © Reuters

"Кровавое" полнолуние 7 сентября 2025 года получила свое название из-за характерного красноватого оттенка Луны. Такой эффект возникает при затемнении или благодаря атмосферным явлениям. В разных культурах красная Луна символизирует завершение циклов, отпуск прошлого и переход на новый этап.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Особенности периода 7 сентября

По словам астрологов, в этот день:

активизируется интуиция и видение;

возможные эмоциональные колебания и яркие сны;

возникнет необходимость завершить старые дела или освободиться от ненужных связей;

могут вернуться люди или события из прошлого для окончательного решения.

Что стоит сделать в день Кровавой полнолуния

Астрологи советуют использовать энергию в этот день для очищения:

ритуалы увольнения — написать на бумаге то, от чего хотите избавиться, и сжечь лист;

практики благодарности — вспомнить свои достижения и людей, которые поддерживали вас;

медитации — представлять, как красный свет Луны помогает избавиться от страхов и сомнений;

уход за телом — травяные чаи, соляные ванны, легкие детокс-практики;

защитные обереги — носить гранат, рубин или обсидиан, очищать пространство травами.

Чего избегать

В этот период нежелательно:

начинать новые дела;

вступать в споры и конфликты;

принимать импульсивные решения.

"Кровавое" полнолуние 7 сентября 2025 года станет важным астрологическим моментом. Она поможет подвести итоги, попрощаться с прошлым и подготовить место для нового этапа. Это идеальное время для внутренней очистки, признательности и завершения старых процессов.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

