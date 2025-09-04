ТСН в социальных сетях

"Кровавое" полнолуние 7 сентября 2025 года: особенности периода и что стоит сделать

7 сентября 2025 года украинцы будут наблюдать “Кровавое” полнолуние. Астрологи говорят, что этот период станет временем очищения, завершения старых дел и внутренних трансформаций. В то же время, он может принести эмоциональное напряжение и неожиданные события.

Елена Кузьмич
"Кровавое" полнолуние

"Кровавое" полнолуние / © Reuters

"Кровавое" полнолуние 7 сентября 2025 года получила свое название из-за характерного красноватого оттенка Луны. Такой эффект возникает при затемнении или благодаря атмосферным явлениям. В разных культурах красная Луна символизирует завершение циклов, отпуск прошлого и переход на новый этап.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Особенности периода 7 сентября

По словам астрологов, в этот день:

  • активизируется интуиция и видение;

  • возможные эмоциональные колебания и яркие сны;

  • возникнет необходимость завершить старые дела или освободиться от ненужных связей;

  • могут вернуться люди или события из прошлого для окончательного решения.

Что стоит сделать в день Кровавой полнолуния

Астрологи советуют использовать энергию в этот день для очищения:

  • ритуалы увольнения — написать на бумаге то, от чего хотите избавиться, и сжечь лист;

  • практики благодарности — вспомнить свои достижения и людей, которые поддерживали вас;

  • медитации — представлять, как красный свет Луны помогает избавиться от страхов и сомнений;

  • уход за телом — травяные чаи, соляные ванны, легкие детокс-практики;

  • защитные обереги — носить гранат, рубин или обсидиан, очищать пространство травами.

Чего избегать

В этот период нежелательно:

  • начинать новые дела;

  • вступать в споры и конфликты;

  • принимать импульсивные решения.

"Кровавое" полнолуние 7 сентября 2025 года станет важным астрологическим моментом. Она поможет подвести итоги, попрощаться с прошлым и подготовить место для нового этапа. Это идеальное время для внутренней очистки, признательности и завершения старых процессов.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

