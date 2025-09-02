- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 586
- Время на прочтение
- 2 мин
"Кровавое" полнолуние 7 сентября 2025: гороскоп для всех знаков зодиака
В ночь на 7 сентября состоится "Кровавое" полнолуние в знаке Рыб. Астрологи предупреждают: это затмение принесет эмоциональные открытия, завершение важных жизненных этапов и может стать точкой невозврата для многих знаков зодиака.
7 сентября 2025 года небесное явление - "Кровавое" полнолуние - осветит небо и повлияет на все сферы жизни. Астрологи объясняют: полнолуние в Рыбах обострит интуицию, подсознательные страхи и потребность во внутренней очистке. Это время, когда эмоции будут выходить на поверхность, а старые обиды или незавершенные дела будут требовать решения.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Овны могут почувствовать усталость и отдохнуть. Следует уделить внимание снам и знакам.
У Тельцов будут неожиданные встречи и открытия в дружеских кругах.
Близнецы сосредоточятся на карьере: возможные важные изменения в работе.
Раки получат шанс открыть новые горизонты, обучение или путешествия.
Львы ощутят необходимость отпустить старые страхи и долги — как эмоциональные, так и материальные.
Девы столкнутся с испытаниями в отношениях, но смогут увидеть настоящее лицо партнера.
Весы сосредоточятся на здоровье и балансе между работой и отдыхом.
Скорпионы ощутят вдохновение в творчестве и любовных делах.
Стрельцы больше будут думать о доме и семье, возможных изменениях в жилье.
Козероги получат важные новости и шанс наладить общение.
Водолеи задумаются над финансами, возможны новые источники дохода.
Рыбы окажутся в центре событий: полнолуние осветит их сильные и слабые стороны, подтолкнет к новому этапу жизни.
Астрологи советуют в этот день избегать конфликтов, больше слушать свою интуицию и проводить практики очищения – от медитаций до простого отпуска образ.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
