"Кровавое" полнолуние 7 сентября 2025: гороскоп для всех знаков зодиака

"Кровавое" полнолуние / © ТСН.ua

7 сентября 2025 года небесное явление - "Кровавое" полнолуние - осветит небо и повлияет на все сферы жизни. Астрологи объясняют: полнолуние в Рыбах обострит интуицию, подсознательные страхи и потребность во внутренней очистке. Это время, когда эмоции будут выходить на поверхность, а старые обиды или незавершенные дела будут требовать решения.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овны могут почувствовать усталость и отдохнуть. Следует уделить внимание снам и знакам.

У Тельцов будут неожиданные встречи и открытия в дружеских кругах.

Близнецы сосредоточятся на карьере: возможные важные изменения в работе.

Раки получат шанс открыть новые горизонты, обучение или путешествия.

Львы ощутят необходимость отпустить старые страхи и долги — как эмоциональные, так и материальные.

Девы столкнутся с испытаниями в отношениях, но смогут увидеть настоящее лицо партнера.

Весы сосредоточятся на здоровье и балансе между работой и отдыхом.

Скорпионы ощутят вдохновение в творчестве и любовных делах.

Стрельцы больше будут думать о доме и семье, возможных изменениях в жилье.

Козероги получат важные новости и шанс наладить общение.

Водолеи задумаются над финансами, возможны новые источники дохода.

Рыбы окажутся в центре событий: полнолуние осветит их сильные и слабые стороны, подтолкнет к новому этапу жизни.

Астрологи советуют в этот день избегать конфликтов, больше слушать свою интуицию и проводить практики очищения – от медитаций до простого отпуска образ.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

