"Кровавое" полнолуние 7 сентября 2025: гороскоп для всех знаков зодиака

В ночь на 7 сентября состоится "Кровавое" полнолуние в знаке Рыб. Астрологи предупреждают: это затмение принесет эмоциональные открытия, завершение важных жизненных этапов и может стать точкой невозврата для многих знаков зодиака.

"Кровавое" полнолуние

"Кровавое" полнолуние / © ТСН.ua

7 сентября 2025 года небесное явление - "Кровавое" полнолуние - осветит небо и повлияет на все сферы жизни. Астрологи объясняют: полнолуние в Рыбах обострит интуицию, подсознательные страхи и потребность во внутренней очистке. Это время, когда эмоции будут выходить на поверхность, а старые обиды или незавершенные дела будут требовать решения.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

  • Овны могут почувствовать усталость и отдохнуть. Следует уделить внимание снам и знакам.

  • У Тельцов будут неожиданные встречи и открытия в дружеских кругах.

  • Близнецы сосредоточятся на карьере: возможные важные изменения в работе.

  • Раки получат шанс открыть новые горизонты, обучение или путешествия.

  • Львы ощутят необходимость отпустить старые страхи и долги — как эмоциональные, так и материальные.

  • Девы столкнутся с испытаниями в отношениях, но смогут увидеть настоящее лицо партнера.

  • Весы сосредоточятся на здоровье и балансе между работой и отдыхом.

  • Скорпионы ощутят вдохновение в творчестве и любовных делах.

  • Стрельцы больше будут думать о доме и семье, возможных изменениях в жилье.

  • Козероги получат важные новости и шанс наладить общение.

  • Водолеи задумаются над финансами, возможны новые источники дохода.

  • Рыбы окажутся в центре событий: полнолуние осветит их сильные и слабые стороны, подтолкнет к новому этапу жизни.

Астрологи советуют в этот день избегать конфликтов, больше слушать свою интуицию и проводить практики очищения – от медитаций до простого отпуска образ.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

