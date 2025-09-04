"Кровавое" полнолуние 7 сентября 2025: нюансы периода и чего категорически нельзя делать

"Кровавое" полнолуние / © Reuters

В период "Кровавой" Луны 7 сентября 2025 года важно внимательно следить за своим эмоциональным состоянием и избегать решений, способных изменить жизнь в нежелательном направлении.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Нюансы "Кровавого" полнолуния

Сильные эмоции. В этот день повышается уровень эмоциональности: люди могут ощущать раздражительность, беспокойство и даже агрессию.

Возвращение прошлого. Есть вероятность неожиданных встреч с людьми из прошлого или ситуаций, которые когда-то оставили след.

Потребность в завершении. Это момент, когда стоит подвести итоги, закрыть "висящие" вопросы и проститься с утратившим актуальность.

Чувствительность организма. Возможны проблемы со сном, повышенная усталость, резкие перепады настроения.

Чего категорически следует избегать 7 сентября

Астрологи советуют воздержаться от:

начала новых дел — полная энергия предназначена для завершения, а не старта;

важные финансовые решения — риск ошибиться или поддаться иллюзиям;

выяснение отношений — конфликты в это время могут носить затяжной и болезненный характер;

импульсивных действий — все произнесенное или сделанное в состоянии аффекта может иметь серьезные последствия;

перегрузка организма — чрезмерная активность или употребление алкоголя только усугубят состояние.

"Кровавое" полнолуние 7 сентября 2025 года открывает пространство для завершения, очистки и внутренней перезагрузки. Это время, когда следует отказаться от лишнего, но в то же время с особой осторожностью относиться к новым начинаниям. Сосредоточьтесь на благодарности, покое и заботе о себе - и тогда этот день станет полезным для вашего будущего.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

