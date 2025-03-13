Кровавое полнолуние червя 14 марта 2025: что категорически запрещено делать

Кровавое полнолуние червя 14 марта 2025 года – это мощный период трансформации, когда свет и тень переплетаются, обостряя интуицию и подсознательные страхи.

Во время кровавого полнолуние червя 14 марта 2025, особенно если она сопровождается лунным затемнением, следует быть осторожными в своих действиях и намерениях. В эзотерических практиках это время считается периодом энергетических возмущений, когда пространство нестабильно и может усиливать как положительные, так и отрицательные воздействия.

Что категорически запрещено делать:

Принимать важные жизненные решения – полнолуние вызывает эмоциональный всплеск, что может привести к импульсивным и необдуманным поступкам. Важные изменения лучше отложить до стабилизации энергии. Начинать новые дела – это время больше подходит для завершения старика, а не для старта новых проектов, поскольку они могут быстро потерять импульс или уйти не по плану. Проводить ритуалы на привлечение – затемнение перекрывает поток света, поэтому магические практики роста (денег, любви, удачи) могут иметь обратный эффект или не сработать. Конфликтировать и выяснять отношения – эмоции в этот период обострены, поэтому любые споры могут перерасти в серьезные конфликты, которые будет трудно разрешить. Доверять своим страхам и негативным мыслям – затемнение может вызвать искаженное восприятие реальности, а активизируемые страхи не всегда имеют реальную основу. Оставлять дома зеркала открытыми ночью – считается, что при затемнении зеркала становятся порталом для негативных энергий, поэтому их рекомендуют закрывать или переворачивать. Делать энергетические чистки и кардинальные изменения в своей жизни – полнолуние с затемнением не подходит для глубоких очищающих ритуалов, поскольку можно случайно избавиться не только от негатива, но и полезных ресурсов. Находиться в толпе или в местах с высоким энергетическим напряжением – это может привести к перегрузке нервной системы, случайным конфликтам или даже ощущению потери собственной энергии.

Также читайте Кровавое полнолуние червя 14 марта 2025 года: почему такое название

Что следует делать взамен

Вместо активных действий и ритуалов в этот период полезно заниматься внутренней работой – анализировать свои чувства, отпускать прошлое, писать списки того, от чего хочется освободиться. Это время для самонаблюдения, спокойных медитаций и размышлений о будущем без резких решений.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

Читайте также: