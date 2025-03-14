Кровавое полнолуние червя 14 марта 2025 года: три ритуала для обновления

Кровавое полнолуние червя 14 марта 2025 года сочетается с лунным затмением, усиливая энергию изменений, освобождение от прошлого и внутренней трансформации.
Кровавое полнолуние червя 14 марта 2025 года – это период мощных энергетических изменений, поскольку полнолуние сочетается с лунным затмением. Это событие означает завершение одного цикла и начало нового, делая его идеальным временем для очистки, освобождения от старого и настройки обновления.
Ритуал очищения от прошлого
Этот ритуал помогает освободиться от негативных эмоций, старых обид и всего, что мешает двигаться вперед.
Что нужно:
- Лист бумаги и ручка
- Красная свеча
- Керамическая или металлическая емкость для сжигания
Как провести:
- Зажгите свечу и настройтесь на свои ощущения.
- Напишите на бумаге все, что вы хотите отпустить – страхи, сомнения, токсичные связи.
- Прочтите написанное вслух и представьте, как эти вещи покидают вашу жизнь.
- Сожгите лист, а пепел смойте водой или развейте по ветру.
Ритуал обновления энергии
Полное затмение может создавать чувство истощения, поэтому важно наполнить себя новыми силами.
Что нужно:
- Чаша с чистой водой
- Камень или кристалл (аметист, горный хрусталь или лунный камень)
- Светлая или белая свеча
Как провести:
- Зажгите свечу и держите камень в руках, сосредотачиваясь на своем дыхании.
- Произнесите: «Я открываюсь для обновления, наполняю свою жизнь светом и энергией».
- Уложите камень в воду, оставьте на подоконнике на несколько часов или на ночь.
- Утром умойтесь этой водой или сделайте несколько глотков, чтобы закрепить энергию обновления.
Ритуал привлечения нового
Поскольку это полнолуние знаменует конец старого и начало нового, следует заложить намерения на будущее.
Что нужно:
- Зеленая свеча (символ роста)
- Лист бумаги и ручка
- Семена (любое растение)
Как провести:
- Зажгите свечу и представьте, какие изменения вы хотите привлечь в свою жизнь.
- Напишите на бумаге три основных намерения на ближайшие месяцы.
- Сложите бумагу и положите ее у семян.
- Посадите семена в землю, приговаривая: «Я сажаю эти изменения в своей жизни, и они будут расти вместе с моими намерениями».
- Ухаживайте за растением, наблюдая, как оно растет вместе с вашими намерениями.
Кровавое полнолуние червя – это время мощных трансформаций, и использование этой энергии поможет очиститься от прошлого, восстановить силы и настроиться на новый этап жизни.
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Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.
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