Кровавое полнолуние червя 14 марта 2025 года: три ритуала для обновления

Кровавое полнолуние червя 14 марта 2025 года сочетается с лунным затмением, усиливая энергию изменений, освобождение от прошлого и внутренней трансформации.

Кровавое полнолуние червя 14 марта 2025 года – это период мощных энергетических изменений, поскольку полнолуние сочетается с лунным затмением. Это событие означает завершение одного цикла и начало нового, делая его идеальным временем для очистки, освобождения от старого и настройки обновления.

Ритуал очищения от прошлого

Этот ритуал помогает освободиться от негативных эмоций, старых обид и всего, что мешает двигаться вперед.

Что нужно:

Лист бумаги и ручка

Красная свеча

Керамическая или металлическая емкость для сжигания

Как провести:

Зажгите свечу и настройтесь на свои ощущения.

Напишите на бумаге все, что вы хотите отпустить – страхи, сомнения, токсичные связи.

Прочтите написанное вслух и представьте, как эти вещи покидают вашу жизнь.

Сожгите лист, а пепел смойте водой или развейте по ветру.

Ритуал обновления энергии

Полное затмение может создавать чувство истощения, поэтому важно наполнить себя новыми силами.

Что нужно:

Чаша с чистой водой

Камень или кристалл (аметист, горный хрусталь или лунный камень)

Светлая или белая свеча

Как провести:

Зажгите свечу и держите камень в руках, сосредотачиваясь на своем дыхании.

Произнесите: «Я открываюсь для обновления, наполняю свою жизнь светом и энергией».

Уложите камень в воду, оставьте на подоконнике на несколько часов или на ночь.

Утром умойтесь этой водой или сделайте несколько глотков, чтобы закрепить энергию обновления.

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Ритуал привлечения нового

Поскольку это полнолуние знаменует конец старого и начало нового, следует заложить намерения на будущее.

Что нужно:

Зеленая свеча (символ роста)

Лист бумаги и ручка

Семена (любое растение)

Как провести:

Зажгите свечу и представьте, какие изменения вы хотите привлечь в свою жизнь.

Напишите на бумаге три основных намерения на ближайшие месяцы.

Сложите бумагу и положите ее у семян.

Посадите семена в землю, приговаривая: «Я сажаю эти изменения в своей жизни, и они будут расти вместе с моими намерениями».

Ухаживайте за растением, наблюдая, как оно растет вместе с вашими намерениями.

Кровавое полнолуние червя – это время мощных трансформаций, и использование этой энергии поможет очиститься от прошлого, восстановить силы и настроиться на новый этап жизни.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

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