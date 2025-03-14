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Кровавое полнолуние червя 14 марта 2025 года: три ритуала для обновления

Кровавое полнолуние червя 14 марта 2025 года: три ритуала для обновления

Во время кровавой полноты червя важно обратить внимание на очищение, восстановление сил и закладывание намерений для будущего развития. / Фото: ТСН.ua

Кровавое полнолуние червя 14 марта 2025 года сочетается с лунным затмением, усиливая энергию изменений, освобождение от прошлого и внутренней трансформации.

Кровавое полнолуние червя 14 марта 2025 года – это период мощных энергетических изменений, поскольку полнолуние сочетается с лунным затмением. Это событие означает завершение одного цикла и начало нового, делая его идеальным временем для очистки, освобождения от старого и настройки обновления.

Ритуал очищения от прошлого

Этот ритуал помогает освободиться от негативных эмоций, старых обид и всего, что мешает двигаться вперед.

Что нужно:

  • Лист бумаги и ручка
  • Красная свеча
  • Керамическая или металлическая емкость для сжигания

Как провести:

  • Зажгите свечу и настройтесь на свои ощущения.
  • Напишите на бумаге все, что вы хотите отпустить – страхи, сомнения, токсичные связи.
  • Прочтите написанное вслух и представьте, как эти вещи покидают вашу жизнь.
  • Сожгите лист, а пепел смойте водой или развейте по ветру.

Ритуал обновления энергии

Полное затмение может создавать чувство истощения, поэтому важно наполнить себя новыми силами.

Что нужно:

  • Чаша с чистой водой
  • Камень или кристалл (аметист, горный хрусталь или лунный камень)
  • Светлая или белая свеча

Как провести:

  • Зажгите свечу и держите камень в руках, сосредотачиваясь на своем дыхании.
  • Произнесите: «Я открываюсь для обновления, наполняю свою жизнь светом и энергией».
  • Уложите камень в воду, оставьте на подоконнике на несколько часов или на ночь.
  • Утром умойтесь этой водой или сделайте несколько глотков, чтобы закрепить энергию обновления.

Ритуал привлечения нового

Поскольку это полнолуние знаменует конец старого и начало нового, следует заложить намерения на будущее.

Что нужно:

  • Зеленая свеча (символ роста)
  • Лист бумаги и ручка
  • Семена (любое растение)

Как провести:

  • Зажгите свечу и представьте, какие изменения вы хотите привлечь в свою жизнь.
  • Напишите на бумаге три основных намерения на ближайшие месяцы.
  • Сложите бумагу и положите ее у семян.
  • Посадите семена в землю, приговаривая: «Я сажаю эти изменения в своей жизни, и они будут расти вместе с моими намерениями».
  • Ухаживайте за растением, наблюдая, как оно растет вместе с вашими намерениями.

Кровавое полнолуние червя – это время мощных трансформаций, и использование этой энергии поможет очиститься от прошлого, восстановить силы и настроиться на новый этап жизни.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

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