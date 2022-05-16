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Кровавое суперлуние 16 мая и цветочное затмение: что обязательно нужно сделать и что категорически запрещено

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Кровавое суперлуние 16 мая и цветочное затмение: что обязательно нужно сделать и что категорически запрещено

Фото: ТСН.ua

Цикл лунных затмений полностью предсказуем астрономами.

16 мая 2022 года произойдут два важных эзотерических и астрономических явления — кровавое суперлуние и лунное затмение. 

Это лунное затмение будет видно в Северной и Южной Америке, Африке и Юго-Западной Европе.

Это единственное в этом году полное лунное затмение, когда Солнце, Земля и Луна выстроились в одну линию, причем Луна полностью попала на теневую сторону Земли. Попав в тень, Луна постепенно темнеет, пока не становится темно-красной. В народе ее еще зловеще называют кровавой.

Также в Северном полушарии полнолуние в мае часто называют цветочной Луной, потому что совпадает с сезоном появления весенних цветов. Такое название встречается в календаре древних индейцев и местных фермеров. 

В это же время Луна будет на минимальном расстоянии от Земли, что позволит называть это событие суперлунием. Это кровавое суперлуние завершает коридор затмений, который открылся солнечным затмением 30 апреля.

Суперлуние: что это 

Суперлуние — это явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Это происходит вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна вращается вокруг нашей планеты. Благодаря данному явлению с Земли можно видеть более крупный размер лунного диска, чем обычно. Термин "суперлуние" имеет астрологическое происхождение и не имеет точного астрономического определения

Кровавое суперлуние 16 мая и цветочное затмение: что категорически нельзя делать 

  • принимать решения по важным рабочим вопросам, связанным с зарплатой, повышением или увольнением;
  • делать операции;
  • проводить какие-либо процедуры;
  • проходить консультации у врачей;
  • решать финансовые проблемы – брать кредиты, ссуды, брать и давать в долг;
  • получать или дарить дорогие подарки;
  • выяснять отношения;
  • путешествовать или ехать в командировку;
  • менять имидж, делать манипуляции с собственной внешностью;
  • делать серьезные нагрузки.

Кровавое суперлуние 16 мая и цветочное затмение: что обязательно нужно сделать

  • избавляться иллюзий во всех сферах, принципов и убеждений;
  • посмотреть в глаза собственным страхам;
  • устойчиво защищать свою позицию;
  • прислушиваться к интуиции;
  • слушать и читать священные писания;
  • молчать и вести аскетический образ жизни;
  • поститься;
  • пересматривать собственные ценности и жизненные позиции;
  • избавляться от лишнего;
  • оптимально провести этом день у водоема, на природе, в медитации или молитве.

Заметим, что цикл лунных затмений полностью предсказуем астрономами. Следующая "кровавая" Луна нависнет над Азией и Океанией в ноябре 2022 года.

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