Кровавое суперлуние 16 мая и цветочное затмение: что обязательно нужно сделать и что категорически запрещено

Цикл лунных затмений полностью предсказуем астрономами.
16 мая 2022 года произойдут два важных эзотерических и астрономических явления — кровавое суперлуние и лунное затмение.
Это лунное затмение будет видно в Северной и Южной Америке, Африке и Юго-Западной Европе.
Это единственное в этом году полное лунное затмение, когда Солнце, Земля и Луна выстроились в одну линию, причем Луна полностью попала на теневую сторону Земли. Попав в тень, Луна постепенно темнеет, пока не становится темно-красной. В народе ее еще зловеще называют кровавой.
Также в Северном полушарии полнолуние в мае часто называют цветочной Луной, потому что совпадает с сезоном появления весенних цветов. Такое название встречается в календаре древних индейцев и местных фермеров.
В это же время Луна будет на минимальном расстоянии от Земли, что позволит называть это событие суперлунием. Это кровавое суперлуние завершает коридор затмений, который открылся солнечным затмением 30 апреля.
Суперлуние: что это
Суперлуние — это явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Это происходит вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна вращается вокруг нашей планеты. Благодаря данному явлению с Земли можно видеть более крупный размер лунного диска, чем обычно. Термин "суперлуние" имеет астрологическое происхождение и не имеет точного астрономического определения
Кровавое суперлуние 16 мая и цветочное затмение: что категорически нельзя делать
- принимать решения по важным рабочим вопросам, связанным с зарплатой, повышением или увольнением;
- делать операции;
- проводить какие-либо процедуры;
- проходить консультации у врачей;
- решать финансовые проблемы – брать кредиты, ссуды, брать и давать в долг;
- получать или дарить дорогие подарки;
- выяснять отношения;
- путешествовать или ехать в командировку;
- менять имидж, делать манипуляции с собственной внешностью;
- делать серьезные нагрузки.
Кровавое суперлуние 16 мая и цветочное затмение: что обязательно нужно сделать
- избавляться иллюзий во всех сферах, принципов и убеждений;
- посмотреть в глаза собственным страхам;
- устойчиво защищать свою позицию;
- прислушиваться к интуиции;
- слушать и читать священные писания;
- молчать и вести аскетический образ жизни;
- поститься;
- пересматривать собственные ценности и жизненные позиции;
- избавляться от лишнего;
- оптимально провести этом день у водоема, на природе, в медитации или молитве.
Заметим, что цикл лунных затмений полностью предсказуем астрономами. Следующая "кровавая" Луна нависнет над Азией и Океанией в ноябре 2022 года.
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