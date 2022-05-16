Кровавое суперлуние 16 мая и цветочное затмение: гороскоп для всех знаков зодиака

Кровавое суперлуние 16 мая и цветочное затмение: гороскоп для всех знаков зодиака

Гороскоп – это подсказка вселенной.

16 мая 2022 года с точки зрения астрологии имеем два интересных события — кровавое суперлуние и цветочное затемнение.

Поэтому предлагаем вашему вниманию гороскоп для всех знаков зодиака от эзотерика Елены Кузьмич на период кровавой суперлуны и цветочного затмения 16 мая 2022 года.

Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака:

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Фото: ТСН.ua

Откажитесь от борьбы и доверьтесь своему внутреннему голосу. Но учтите, что сегодня – день со сложной энергетикой, когда вокруг все буквально провоцирует, заставляет впадать в негативные переживания и проявлять агрессию.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Фото: ТСН.ua

Будьте открыты к новому и знайте, что это – безопасно для вас. Это волшебный день для обновления жизненных сил, перезагрузки всех внутренних и внешних процессов и систем.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Фото: ТСН.ua

Будьте в мире со своими мыслями. Вселенная ставит перед вами выбор между добром и злом в ваших мыслях и деяниях.

РАК (22 июня-22 июля)

Фото: ТСН.ua

Ваши желания сбываются. Потребности удовлетворяются. Каждая целенаправленная во Вселенную мысль будет реализована.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Фото: ТСН.ua

Вы легко найдете выход из любой ситуации. День несет в себе заряд активной энергии борьбы и злости.

Также читайте Кровавое суперлуние 16 мая и цветочное затмение: что обязательно нужно сделать и что категорически запрещено

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Фото: ТСН.ua

Вы достигли всего, что могли достичь к этому моменту. Сейчас идет переоценка результатов. Важно принимать все как есть и ничего не ждать.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Фото: ТСН.ua

С радостью и благодарностью принимаете дары Вселенной, вы заслуживаете этого. Но будьте внимательны, день соблазняет поддаваться ложному мнению о своих достижениях.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Фото: ТСН.ua

Любые препятствия приходят для того чтобы наполнить вас силой. День важен для внутренней трансформации и преобразований, позволяет побороть все сомнения.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Фото: ТСН.ua

День работы со снами, несущий в себе духовное прозрение. Энергия затемнения раскрывает любовь к миру, которую нужно воплотить, сея зерна добрых поступков.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Фото: ТСН.ua

Сейчас для вас – удачный день, объединяющий людей, наполняющий активностью, храбростью, дает стимул для движения и учит справедливости. Поэтому позвольте себе принимать помощь от окружающих.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Фото: ТСН.ua

Сейчас для вас – день покоя и принятия, когда можно свободно выдохнуть. Он способствует новым начинаниям. Сейчас вы знаете все, что вам нужно знать на данный момент.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Фото: ТСН.ua

День, несущий в себе энергию для укрепления семейных традиций и взаимосвязей. Чувствуйте себя здесь и сейчас.

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