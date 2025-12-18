Кто чаще всего изменяет: топ-3 самых неверных знаков зодиака

Склонность к измене по звездам / © Mixnews

Астрология помогает нам лучше понять не только характер, но и особенности поведения в любви. Хотя верность — это сознательный выбор каждого человека, звезды говорят, что определенные знаки зодиака имеют врожденные черты, делающие их более склонными к поиску приключений на стороне.

Эксперты выделяют три знака, для которых моногамия часто становится подлинным вызовом.

1. Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Стрельцы — главные авантюристы гороскопа. Их жажда свободы и новых впечатлений часто берет верх над обязательствами.

Почему они изменяют: Стрельцам быстро становится скучно в рутине. Если партнер не может обеспечить им постоянный драйв и интеллектуальную стимуляцию, они отправляются на поиски нового горизонта. Для них измена часто не столько злым умыслом, сколько погоней за очередной порцией адреналина.

2. Близнецы (21 мая-20 июня)

Этот знак известен своей двойственностью и изменчивостью. Близнецам бывает физически тяжело остановить свой выбор на ком-то одном.

Почему они изменяют: Близнецы очень коммуникабельны и обожают флирт. Их природный интерес часто подталкивает их к проверке: «А как оно с другим человеком?». Из-за сложности в принятии окончательных решений они могут одновременно увлекаться несколькими партнерами, не считая это чем-то критическим.

3. Овен (21 марта-20 апреля)

Овен — знак огненной стихии, символизирующей завоевателя. Их инстинкт охотника часто переносится на личную жизнь.

Почему они предают: Главная проблема Овнов — импульсивность. Они действуют под влиянием момента, часто не задумываясь о последствиях отношений. Если Овен почувствовал вспышку страсти, ему трудно устоять, даже если дома его ждет любящий человек.

Как сохранить отношения с этими знаками?

Знать склонности означает иметь возможность им противодействовать.

Вот, что советуют астрологи:

со Стрельцами: Будьте легкими на подъеме и поддерживайте их идеи о путешествиях;

с Близнецами: Станьте для них интересным собеседником, с которым каждый день можно открывать что-то новое;

с Овнами: Не позволяйте страсти угаснуть и не превращайте отношения в предполагаемую бытовую сказку.

Важно помнить: Гороскоп — это только вероятность, а не приговор. Глубина чувств и уважение в паре всегда сильнее любых звездных прогнозов.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

