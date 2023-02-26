Кто на самом деле держит ключ к окончанию войны в Украине: расклад на картах Таро

Профессиональная таролог, рунолог Ирина Клевер ответила, у кого ключ к завершению войны: у России, Украины, а возможно, в США или Китае?

Об этом говорилось в интервью Клевер на YouTube-канале "Мой мир".

По ее словам, у Украины очень мощные рычаги влияния. Украинцы уверены в своих силах, ведь они на своей земле, которую нужно освободить.

Более того, большое влияние на ход войны, по мнению Клевер, оказывают Соединенные Штаты.

Россия же занимает третье место по своим возможностям. Задуманный главой Кремля Владимиром Путиным не сбывается, потраченные на войну огромные ресурсы не приносят желаемого результата.

Что касается Китая, у него, по прогнозу таролога, "связаны руки", но все же незначительное влияние на полномасштабное вторжение от него можно ожидать.

"США стремятся содействовать завершению войны в Украине до проведения президентских выборов в Америке. Это у них крайний срок должен быть до этой даты", — говорит таролог.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее украинский я сновидец озвучил свое пророчество по поводу войны на март 2023 года. По словам экстрасенса, в марте война не закончится.

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