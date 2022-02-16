Ледяное полнолуние 16 февраля 2022: что нужно делать и что категорически запрещено

Ледяное полнолуние 16 февраля 2022: что нужно делать и что категорически запрещено

В быту полнолунием называют обычно период нескольких суток, в течение которых Луна визуально почти не отличается от полной.

16 февраля над Землей взойдет последние полнолуние зимы. Что нужно делать в этот день и что - категорически запрещено - расскажем в этом материале.

Полнолуние: что это

Полнолуние — это фаза Луны. Она в полнолунии имеет вид правильного светящегося диска.

Интересно, что астрономы момент полнолуния рассчитывают с точностью до нескольких минут, а в быту полнолунием называют обычно период нескольких суток, в течение которых Луна визуально почти не отличается от полной.

Во время полнолуния в течение нескольких часов может иметь место так называемый эффект противостояния, при котором заметно возрастает яркость диска, несмотря на его неизменные размеры. Эффект объясняется полным исчезновением (для земного наблюдателя) теней на поверхности планеты в момент противостояния.

Полнолуние: влияние

Считается, что во время полнолуние увеличивается количество самоубийств, драк, нападений, хулиганств, обостряются, хронические и психические заболевания. Люди, которые ходят во сне - страдают лунатизмом, начитают это делать именно во время полнолуний.

В особо чувствительных людей происходят обострение, всплески эмоций, появляются фобии. Также в организме человека происходит снижение скорости обмена веществ.

Возможно из-за этого полнолуние в человеческом сознании ассоциируется с ведьмами, вурдалаками, оборотнями и вампирами.

Полнолуние: названия

Предки следили за каждым полнолунием и давали ему особенное название, связанное со временем года. Считает, что поскольку в последний месяц зимы начинались самые сильные снегопады, то февральское полнолуние называли снежной или ледяной луной. Также полнолуние в феврале называли голодным. Другие названия этого полнолуния: Луна бурь, Луна убывания, Луна голода, жестокая Луна, красная Луна очищения, Луна убыстрения, Луна большой зимы.

Ледяная луна 16 февраля 2022 года: особенности

Специалисты считают, что в этот период нужно полюбить себя, признать свои прошлые ошибки, простить себя и наметить планы. Полнолуние в феврале – это ветер, который приносит в вашу жизнь что-то новое. Названая так из-за погоды, ледяное полнолуние укрывает землю одеялом из льда и снега, защищая ее и все, что находится на ее поверхности.

Полнолуние 16 февраля 2022 года: астрология

Ледяное полнолуние 16 февраля 2022 года - это еще и полнолуние во Льве. Энергия Льва в полнолуние особенно ярко проявлена, и можно ее использовать для осознания своего внутреннего центра. Хорошо медитировать на свои цели в жизни, свою жизненную программу, составить план.

Полезно в этот период наблюдать свою внутреннюю жизнь. Для помощи в осознании себя можно использовать различные практики, в том числе - буддийские. Также можно в это полнолуние настроиться на связь с высшими силами, ведущими нас вперед.

Ледяное полнолуние 16 февраля 2022: что нужно делать

отдыхать и менять обстановку;

попробовать новые занятия;

найти новое увлечение;

надеяться на случайные благоприятные события;

строить долгосрочные планы;

отпускать прошлое;

заниматься физические тренировками, прогулками, фитнесом, йогой.

Ледяное полнолуние 16 февраля 2022: что категорически нельзя делать

ругаться и выяснять отношения;

начинать курс лечения;

давать организму новые непривычные физические нагрузки;

планировать хирургические вмешательства;

заниматься уборкой в доме;

переедать;

делать незапланированные покупки.

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