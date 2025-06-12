Летнее наступление РФ: экстрасенс встревожил прогнозом о войне

Прогноз экстрасенса относительно ситуации на фронте летом 2025 года / © ТСН.ua

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Экстрасенс Роман Завидовский предсказал, чего ожидать от нового наступления России на фронте и какой будет война летом 2025 года.

Об этом провидец рассказал в эфире своего YouTube-канала.

Завидовский, практикующий цыганскую и восточную магию, сделал расклад карт и встревожил словами о том, что будет происходить на фронте.

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«Я вытащу четыре карты из цыганской колоды и четыре карты Таро. Кладбище — плохая карта, опасная. Сразу начинаем с негатива. Большие угрозы жизни, смертельные атаки, смертельные удары. Карта траура, карта дома, карта семьи и карта врага. Ну, судя по этим картам, враги могут пробовать наступать очень активно. Очень какие-то активные действия», — объяснил экстрасенс.

В то же время он предвещает военную помощь Украине и какие-то успехи.

«Здесь карта мага падает, первый аркан. Хорошая карта, позитивная. Королева мечей — карта сильной женской энергетики. Рыцарь жезлов — карта новой помощи, карта поддержки, карта какой-то военной помощи. Тройка жезлов — карта успехов», — сказал Завидовский.

Он заметил, что больше негативных карт — на цыганской колоде, а на Таро — больше позитивных. Провидец объяснил, что это значит.

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«То есть ситуация нивелируется — 50 на 50. Особо линия фронта не поменяется, хотя бойня будет очень жесткая. Даже судя по этой карте кладбища, которая выпала самой первой, можно уже сказать, что будут очень жесткие бои, баталии, и вообще агрессия присутствует очень большая и очень серьезная», — рассказал экстрасенс.

Он также обобщил свой прогноз относительно войны и сказал, что ситуация по линии фронта будет примерно такой, какая была.

"Не будет какого-то большого прорыва врага, но и не будет какого-то очень сильного наступления ВСУ. Что-то посередине. Знаете, для того, чтобы реально ситуация менилась или в плюс, или в минус, мне кажется, должно произойти какое-то мега-глобальное событие», — сказал Завидовский.

К слову, ранее победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова рассказала, что 7-8 месяц года — самый опасный период для прорыва врага на фронте и наступления РФ.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.