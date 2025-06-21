Летнее солнцестояние 2025: что категорически запрещено делать в этот особый день

Летнее солнцестояние / © ТСН

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21 июня 2025 года наступает летнее солнцестояние — самый продолжительный день года в северном полушарии, когда Солнце достигает самой высокой точки над горизонтом.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .

Этот день считали порогом между светом и тьмой: в природе рост меняется на спад, в жизни время подводить итоги и сделать новые выборы. Но есть вещи, которые категорически не стоит делать, чтобы не упустить благоприятную энергию этого времени.

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Что нельзя делать 21 июня

Конфликтовать и ссориться

Любые споры в этот день считаются энергетически опасными — они могут закрепить негатив в отношениях на длительное время. Жаловаться, ныть и проклинать судьбу

Это день силы мнения. Все сказанное в гневном тоне может "прилипнуть" и дальше формировать неудачные обстоятельства. Делать серьезные хирургические вмешательства (если не экстренно)

Согласно биоритмам, организм в этот день может быть более уязвимым, а восстановление медленнее. Одалживать или брать деньги взаймы

Считалось, что таким образом можно отдать собственную силу или навлечь финансовую нестабильность на вторую половину года. Остаться целый день в помещении

Ограничение контакта с природой в день, когда она на высоте, — утрата возможности зарядиться ее энергией. Резко менять работу, место жительства или принимать импульсивные решения

Лучше использовать этот день для размышления и формирования четких планов, а не действий под влиянием эмоций. Игнорировать собственные мысли и интуицию

Именно в этот день внутренний голос может подсказать что-нибудь важное. Следует прислушиваться.

Почему этот день стоит особого внимания

Летнее солнцестояние — это не магия, а момент естественной кульминации: время, когда свет побеждает тьму, но лишь на мгновение, чтобы уступить ее циклу. В народе его связывали с силой женской энергии, плодородием, вдохновением и обновлением.

Это благоприятный период для:

подведение итогов первой половины года;

формирование новых намерений;

работы над внутренним балансом

21 июня – это время ясности, силы и тишины. День, когда не стоит суетиться или вступать в споры. Лучше посвятить его внутреннему диалогу, наблюдению за природой и планам на будущее.

Традиционный совет звучал просто: любое действие должно быть осознанным, потому что энергия в этот день действует долго.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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