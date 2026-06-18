Летнее солнцестояние 2026: 5 желаний, которые стоит загадать в самый сильный день года

Летнее солнцестояние 2026 / © ТСН.ua

Реклама

Летнее солнцестояние 21 июня считается одним из сильнейших дней года — эзотерики и почитатели давних традиций убеждены, что именно в этот день стоит формулировать желания, которые могут задать направление на ближайшие месяцы.

Во многих культурах день летнего солнцестояния символизирует максимум жизненной энергии, изобилия, плодородия и перехода к новому этапу. Поэтому люди использовали этот период для практик, направленных на изменения в важных сферах жизни.

1. Желание о новом начале

Если вы давно хотели что-то изменить – работу, образ жизни, место жительства или собственные привычки – день солнцестояния считается благоприятным для формирования намерения обновления.

Реклама

2. Желание о любви и отношениях

Наши предки верили, что энергия Солнца усугубляет все, что связано с чувствами. Именно поэтому в этот день часто загадывали встречу с партнером, гармонию в паре или укрепление важных связей.

3. Желание о финансовом благополучии

Летнее солнцестояние ассоциировали с обилием и щедростью природы. Многие используют этот день, чтобы сфокусироваться на целях, связанных с карьерой, новыми возможностями или стабильностью.

4. Желание о здоровье и восстановлении

Это хороший момент, чтобы поставить умысел на физическое и эмоциональное восстановление. День символизирует накопление силы, поэтому стоит подумать о недостающем ресурсе.

5. Желание о личной трансформации

Солнцестояние считается периодом перехода. Если есть что-то, что вы давно хотите отпустить - старые обиды, страхи, неуверенность или изнурительные привычки - именно сейчас подходящее время подумать о внутренних изменениях.

Реклама

Главное правило этого дня — формулировать желание максимально конкретно, сосредотачиваясь не только на результате, но и на собственных действиях, которые помогут приблизиться к нему.

Напомним, что ранее мы писали о том, какие традиции и обряды издавна проводили украинцы в самый длинный день года.

Новости партнеров