- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 174
- Время на прочтение
- 2 мин
Летнее солнцестояние 21 июня 2025 года: как использовать самый мощный день года в свою пользу
Летнее солнцестояние – это астрономическое явление, когда Солнце достигает самой высокой точки на небе в северном полушарии.
21 июня 2025 украинцы встретят особый день — летнее солнцестояние , то есть момент, когда Солнце находится в самой высокой точке неба, а день длится дольше. Это не только природное явление, но и символическая точка силы , которую издавна связывали с плодородием, обновлением и энергией жизни.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Что происходит в день солнцестояния?
В северном полушарии Солнце достигает кульминации – в 2025 году это произойдет в 12:42 по киевскому времени. В этот день ночь будет самой короткой, а светлая часть суток – самой длинной. Астрономически это начало астрономического лета, а энергетически пик световой силы.
Традиции: что раньше делали в Украине
В старину этот день и ночь имели большое значение. Народные традиции сохранили элементы языческих верований:
Сбор трав – считалось, что именно 21 июня они приобретают высшую целебную силу.
Прыжки через огонь – очищающий ритуал, призванный снять усталость, болезни, тревоги.
Купание в водоемах – символизировало обновление тела и духа.
Утреннее умывание росой – обряд на красоту и здоровье.
Что следует сделать 21 июня 2025 года
Чтобы максимально использовать энергетику солнцестояния, специалисты по народной культуре и психологи советуют:
Начать день с прогулки на рассвете – свежий воздух и первые лучи Солнца способствуют хорошему самочувствию.
Сделать уборку – в доме, на рабочем месте или в мыслях. Чистота пространства помогает настроиться на новый этап.
Записать цели или желания – это день силы, когда мнения особенно формируют будущее.
Выполнить практику благодарности – даже краткая запись того, за что стоит поблагодарить, помогает переосмыслить жизнь.
Провести время на природе – прогулка босиком, отдых у воды или в поле оказывают положительное влияние на эмоциональное состояние.
Вечер провести спокойно – без суеты, возможно, в кругу близких, с легкой едой и теплом огня или свечей.
Символическое завершение первой половины года
Летнее солнцестояние – это не только естественный предел. Это возможность переосмыслить, где находимся в жизни, чего добились, что хотим оставить, а что – упустить. С давних времен этот день считали правильным для начала нового цикла – с ясным умом и открытым сердцем.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.