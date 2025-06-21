Летнее солнцестояние 21 июня 2025 года: как использовать самый мощный день года в свою пользу

Летнее солнцестояние / © ТСН

Реклама

21 июня 2025 украинцы встретят особый день — летнее солнцестояние , то есть момент, когда Солнце находится в самой высокой точке неба, а день длится дольше. Это не только природное явление, но и символическая точка силы , которую издавна связывали с плодородием, обновлением и энергией жизни.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Что происходит в день солнцестояния?

В северном полушарии Солнце достигает кульминации – в 2025 году это произойдет в 12:42 по киевскому времени. В этот день ночь будет самой короткой, а светлая часть суток – самой длинной. Астрономически это начало астрономического лета, а энергетически пик световой силы.

Реклама

Традиции: что раньше делали в Украине

В старину этот день и ночь имели большое значение. Народные традиции сохранили элементы языческих верований:

Сбор трав – считалось, что именно 21 июня они приобретают высшую целебную силу.

Прыжки через огонь – очищающий ритуал, призванный снять усталость, болезни, тревоги.

Купание в водоемах – символизировало обновление тела и духа.

Утреннее умывание росой – обряд на красоту и здоровье.

Что следует сделать 21 июня 2025 года

Чтобы максимально использовать энергетику солнцестояния, специалисты по народной культуре и психологи советуют:

Начать день с прогулки на рассвете – свежий воздух и первые лучи Солнца способствуют хорошему самочувствию.

Сделать уборку – в доме, на рабочем месте или в мыслях. Чистота пространства помогает настроиться на новый этап.

Записать цели или желания – это день силы, когда мнения особенно формируют будущее.

Выполнить практику благодарности – даже краткая запись того, за что стоит поблагодарить, помогает переосмыслить жизнь.

Провести время на природе – прогулка босиком, отдых у воды или в поле оказывают положительное влияние на эмоциональное состояние.

Вечер провести спокойно – без суеты, возможно, в кругу близких, с легкой едой и теплом огня или свечей.

Символическое завершение первой половины года

Летнее солнцестояние – это не только естественный предел. Это возможность переосмыслить, где находимся в жизни, чего добились, что хотим оставить, а что – упустить. С давних времен этот день считали правильным для начала нового цикла – с ясным умом и открытым сердцем.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Реклама