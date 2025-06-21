Летнее солнцестояние 21 июня 2025 года: три мощных ритуала для гармонии, силы и обновления

Летнее солнцестояние / © ТСН.ua

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21 июня 2025 года – момент, когда Солнце находится на пике своей силы. В этот день отмечается летнее солнцестояние - самый продолжительный светлый день года, который издавна считался временем духовного обновления и жизненной энергии. Наши предки употребляли этот день для особых обрядов, которые очищали, вдохновляли и заряжали на успех.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .

Вот три сильнейших ритуала, которые можно провести в этот день:

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1. Очистка через огонь

Что делать:

Вечером 21 июня зажечь свечу или маленький костер (по возможности — на открытом воздухе). Мысленно "сбросить" в огонь все, что больше не нужно: страхи, обиды, тревоги. Можно написать их на листе и сжечь, поблагодарив за опыт.

Огонь в традиционной культуре – символ очищения и обновления. Он "сжигает" старое, чтобы дать место новому.

Утреннее умывание росой или травяной водой

Что делать:

До восхода солнца умыться чистой водой или росой из трав (мята, ромашка, зверобой). Можно добавить эти травы в воду, настоять и использовать как обрядовое умывание.

Такой ритуал придает силы, свежесть, очищает мысли и тело. Считается, что вода, собранная в этот день, несет энергию Солнца.

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3. Запись намерений

Что делать:

На рассвете или в первые часы после полудня записать на листе 3–5 желаний или целей на вторую половину года.

Солнцестояние – момент силы мысли. Намерение, выраженное в этот день, имеет особый вес и способность материализоваться.

Летнее солнцестояние – это не только астрономическое явление, но и возможность перезагрузить внутреннее состояние , избавиться от лишнего и с новыми намерениями войти во вторую половину года. Три простых, но символических ритуала могут стать гармоничным стартом для перемен — в теле, сердце и жизни.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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