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Летнее солнцестояние 21 июня 2025: популярные приметы и предрассудки
В день летнего солнцестояния 21 июня 2025 года древние приметы и предрассудки оживают, напоминая силу природы и тонкую границу между мирами.
21 июня 2025 года — день летнего солнцестояния, когда Солнце достигает вершины неба, даря самый длинный день и кратчайшую ночь в году.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Мистические приметы дня
Роса на солнцестояние — целебная
Если с утра собрать росу и умыться — будет красота, здоровье и счастье на весь год.
Сон в ночь на 21 июня - вещий
То, что приснится этой ночью, может указать на важные изменения или подсказать выход из ситуации.
Солнце в этот день нельзя встречать со злыми мыслями
Верили: как посмотришь на рассвет – таким и будет настроение следующих месяцев.
Птица, пролетающая над головой на рассвете, — предвестник будущего
Если это ласточка или аист — жди хорошей новости. Ворон – предостережение.
Если в день солнцестояния загадать желание у воды – оно сбудется
Особенно, если мысленно "отдать" его воде, бросив в реку цветок или листик.
Популярные предрассудки
Нельзя ссориться и вспоминать зло - это "запечатывает" негатив на год.
Не стоит резать волосы или ногти – считалось, что можно обрезать собственную энергию.
Нельзя оставлять открытыми зеркала на ночь – особенно в ночь солнцестояния, когда "тонкая граница" между мирами.
Не стоит занимать деньги — вместе с ними идет финансовый характер.
Даже в XXI веке люди интуитивно ощущают силу природы в эти дни. Летнее солнцестояние – это не только астрономия, но и глубокий символ обновления, света, гармонии . А приметы – это, по сути, закодированная память поколений о связи человека с естественным ритмом.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.