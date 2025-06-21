Летнее солнцестояние 21 июня 2025: популярные приметы и предрассудки

Летнее солнцестояние / © ТСН.ua

Реклама

21 июня 2025 года — день летнего солнцестояния, когда Солнце достигает вершины неба, даря самый длинный день и кратчайшую ночь в году.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Мистические приметы дня

Роса на солнцестояние — целебная

Если с утра собрать росу и умыться — будет красота, здоровье и счастье на весь год. Сон в ночь на 21 июня - вещий

То, что приснится этой ночью, может указать на важные изменения или подсказать выход из ситуации. Солнце в этот день нельзя встречать со злыми мыслями

Верили: как посмотришь на рассвет – таким и будет настроение следующих месяцев. Птица, пролетающая над головой на рассвете, — предвестник будущего

Если это ласточка или аист — жди хорошей новости. Ворон – предостережение. Если в день солнцестояния загадать желание у воды – оно сбудется

Особенно, если мысленно "отдать" его воде, бросив в реку цветок или листик.

Популярные предрассудки

Нельзя ссориться и вспоминать зло - это "запечатывает" негатив на год.

Не стоит резать волосы или ногти – считалось, что можно обрезать собственную энергию.

Нельзя оставлять открытыми зеркала на ночь – особенно в ночь солнцестояния, когда "тонкая граница" между мирами.

Не стоит занимать деньги — вместе с ними идет финансовый характер.

Даже в XXI веке люди интуитивно ощущают силу природы в эти дни. Летнее солнцестояние – это не только астрономия, но и глубокий символ обновления, света, гармонии . А приметы – это, по сути, закодированная память поколений о связи человека с естественным ритмом.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.