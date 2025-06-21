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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
2 мин

Летнее солнцестояние 21 июня 2025: популярные приметы и предрассудки

В день летнего солнцестояния 21 июня 2025 года древние приметы и предрассудки оживают, напоминая силу природы и тонкую границу между мирами.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Летнее солнцестояние

Летнее солнцестояние / © ТСН.ua

21 июня 2025 года — день летнего солнцестояния, когда Солнце достигает вершины неба, даря самый длинный день и кратчайшую ночь в году.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Мистические приметы дня

  1. Роса на солнцестояние — целебная
    Если с утра собрать росу и умыться — будет красота, здоровье и счастье на весь год.

  2. Сон в ночь на 21 июня - вещий
    То, что приснится этой ночью, может указать на важные изменения или подсказать выход из ситуации.

  3. Солнце в этот день нельзя встречать со злыми мыслями
    Верили: как посмотришь на рассвет – таким и будет настроение следующих месяцев.

  4. Птица, пролетающая над головой на рассвете, — предвестник будущего
    Если это ласточка или аист — жди хорошей новости. Ворон – предостережение.

  5. Если в день солнцестояния загадать желание у воды – оно сбудется
    Особенно, если мысленно "отдать" его воде, бросив в реку цветок или листик.

Популярные предрассудки

  • Нельзя ссориться и вспоминать зло - это "запечатывает" негатив на год.

  • Не стоит резать волосы или ногти – считалось, что можно обрезать собственную энергию.

  • Нельзя оставлять открытыми зеркала на ночь – особенно в ночь солнцестояния, когда "тонкая граница" между мирами.

  • Не стоит занимать деньги — вместе с ними идет финансовый характер.

Даже в XXI веке люди интуитивно ощущают силу природы в эти дни. Летнее солнцестояние – это не только астрономия, но и глубокий символ обновления, света, гармонии . А приметы – это, по сути, закодированная память поколений о связи человека с естественным ритмом.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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