Летнее солнцестояние 21 июня 2025: три медитации для гармонии, обновления и внутреннего света

Медитация

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21 июня 2025 летнее солнцестояние — день, когда Солнце достигает своего пика, освещая землю дольше всего в году. В этот момент света и силы следует остановиться, настроиться на собственный ритм и услышать себя. Медитация в день солнцестояния – не просто практика, а способ соединиться с природой, своим внутренним миром и обновить жизненную энергию.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Подготовили для вас три простых, но глубоких медитации, которые стоит попробовать в этот день:

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Медитация на рассвете — «Свет во мне»

Время: рассвет или час после восхода Солнца

Что делать: сесть лицом к Солнцу, закрыть глаза, вообразить, как свет наполняет тело изнутри — от макушки до пяток.

Медитация огня - «Сжечь лишнее»

Время: вечер, ближе к закату

Что делать: зажечь свечу или сидеть у огня. Смотреть на пламя и мысленно отпускать страхи, обиды, тревоги. Представить, как они сгорают. Эта медитация необходима для эмоциональной очистки. Медитация помогает избавиться от внутреннего балласта, что мешает двигаться дальше.

Медитация у воды - «Путь желания»

Время: любой спокойный момент дня

Что делать: сесть у водоема (или включить звуки воды). Сконцентрироваться на одном желании и представить, как оно плывет к реализации вместе с течением. Следует направить мнения в позитивное русло, активизировать намерение. Это медитация веры в свое и способности к действию.

В день летнего солнцестояния все содействует внутренней гармонии – свет, природа, ритм Земли. Медитации в этот день помогают заземлиться, очиститься и подпитать себя на следующие полгода.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.