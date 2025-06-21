Летнее солнцестояние 21 июня 2025: три ритуалы для энергии, любви и исполнения желаний

Летнее солнцестояние / © ТСН.ua

Реклама

21 июня 2025 года , в самый светлый день года, наступает летнее солнцестояние – особое астрономическое и энергетическое событие. Это момент пика силы Солнца, идеальный для перезагрузки, открытия сердца и вовлечения желаемого в жизнь. В прежние времена этот день считался ясным.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Вот три символических ритуала, которые можно провести в этот день:

Реклама

1. Ритуал для восстановления энергии и силы

Что нужно:

Небольшой костер или свеча, лист бумаги, тишина.

Что делать:

Записать все, что истощает – обиды, страхи, навязчивые мысли. Сжечь этот листок в огне со словами благодарности за опыт и с просьбой об обновлении.

Огонь очищает и перепрошивает энергетику. Этот ритуал помогает освободиться от внутренних блоков и восстановить жизненную силу.

2. Ритуал для любви и гармонии в отношениях

Что нужно:

Две свечи (или венчики), красная лента, естественное место (сад, река, лужайка).

Реклама

Что делать:

Зажечь свечи (или связать венчики лентой) и сказать слова пожеланий – для себя или пара. Если есть партнер – провести ритуал вместе, глядя друг другу в глаза.

В день солнцестояния энергии единства усиливаются. Это способствует укреплению связей или открытию сердца для новых чувств.

3. Ритуал для исполнения желания

Что нужно:

Лист бумаги, цветок или трава, вода (река, ручей или миска с водой).

Что делать:

Написать одно единственное желание, завернуть его в цветок или обмотать травой и пустить в воду. Попросить природу помочь в его осуществлении.

Реклама

Вода – проводник намерений, а в день солнцестояния она "слышит" особенно четко. Этот ритуал позволяет направить желание во вселенную.

Летнее солнцестояние – это возможность не просто побыть на природе, а взаимодействовать с ней, почувствовать себя частью большего и решиться на изменения, которые так хочется.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.