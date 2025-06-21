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Летнее солнцестояние 21 июня 2025: украинские традиции, обычаи и магия самого длинного дня
В день летнего солнцестояния украинцы издавна устраивали обрядовые действия с огнем, водой и травами, веря, что эти стихии очищают, защищают и приносят благосостояние.
21 июня 2025 года – не просто обычный день календаря. Это летнее солнцестояние, когда день достигает максимальной продолжительности, а ночь становится самой короткой в году. Для предков украинцев эта дата имела сакральное значение. Это было время солнца, плодородия, силы и обновления. И тогда традиции оживали особенно ярко.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Основные обычаи украинского солнцестояния
Зажигание костров
Символ очистки, защиты и связи с небом. Через пламя прыгали парами, держась за руки — верили, что это соединяет души и оберегает от злых сил.
Плетение венков
Девушки плели веночки из полевых цветов, гадали на любовь и судьбу. Потом пускали венки на воду – если плывет прямо, счастливая дорога впереди.
Сбор целебных трав
Считалось, что именно в этот день растения приобретают особую силу. Собирали зверобой, чабрец, мяту, полынь. Травы сушили для оберегов или лечебных настоев.
Утреннее умывание росой
В день солнцестояния перед рассветом девушки умывались росой — красотой, молодостью и здоровьем.
Обряды очистки водой
Купание в реках или обливание водой символизировали освобождение от болезней, уныния и всего лишнего.
Символика солнцестояния в украинской традиции
Это был день гармонии между небом и землей, мужским и женским началом, светом и тьмой.
Как праздновать сегодня с уважением к традициям
Провести время на природе среди трав, деревьев, воды.
Устроить небольшой домашний костер (или зажечь свечу).
Собрать сезонные травы, приготовить из них чай.
Почувствовать благодарность за свет, тепло и жизнь.
Осознанно отпустить то, что больше не служит – мысли, страхи, обиды.
Летнее солнцестояние – это не просто дата. Это момент, когда стоит остановиться, увидеть красоту вокруг и в себе и сделать шаг к новой половине года — с внутренним светом и спокойствием.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.