Летнее солнцестояние 21 июня 2025: украинские традиции, обычаи и магия самого длинного дня

Летнее солнцестояние / © ТСН.ua

Реклама

21 июня 2025 года – не просто обычный день календаря. Это летнее солнцестояние, когда день достигает максимальной продолжительности, а ночь становится самой короткой в году. Для предков украинцев эта дата имела сакральное значение. Это было время солнца, плодородия, силы и обновления. И тогда традиции оживали особенно ярко.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Основные обычаи украинского солнцестояния

Зажигание костров

Символ очистки, защиты и связи с небом. Через пламя прыгали парами, держась за руки — верили, что это соединяет души и оберегает от злых сил. Плетение венков

Девушки плели веночки из полевых цветов, гадали на любовь и судьбу. Потом пускали венки на воду – если плывет прямо, счастливая дорога впереди. Сбор целебных трав

Считалось, что именно в этот день растения приобретают особую силу. Собирали зверобой, чабрец, мяту, полынь. Травы сушили для оберегов или лечебных настоев. Утреннее умывание росой

В день солнцестояния перед рассветом девушки умывались росой — красотой, молодостью и здоровьем. Обряды очистки водой

Купание в реках или обливание водой символизировали освобождение от болезней, уныния и всего лишнего.

Символика солнцестояния в украинской традиции

Это был день гармонии между небом и землей, мужским и женским началом, светом и тьмой.

Реклама

Как праздновать сегодня с уважением к традициям

Провести время на природе среди трав, деревьев, воды.

Устроить небольшой домашний костер (или зажечь свечу).

Собрать сезонные травы, приготовить из них чай.

Почувствовать благодарность за свет, тепло и жизнь.

Осознанно отпустить то, что больше не служит – мысли, страхи, обиды.

Летнее солнцестояние – это не просто дата. Это момент, когда стоит остановиться, увидеть красоту вокруг и в себе и сделать шаг к новой половине года — с внутренним светом и спокойствием.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.